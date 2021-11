Hillebrand chwali się nowym rozwiązaniem

Hillebrand, światowy operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów, nie ustaje w rozwoju innowacyjnych technologii, które mają zabezpieczyć nie tylko wrażliwe produkty, ale także ich opakowania podczas transportu. Jedną z przyczyn uszkodzeń jest tzw. deszcz kontenerowy. Opracowana przez ekspertów Hillebrand, nowatorska folia izolacyjna VinLiner, ma zapobiegać jego skutkom i chronić wrażliwy ładunek przed zniszczeniem.

29-11-2021

W globalnym transporcie produktów dla branży beverage tj. wina czy alkohole, najczęściej wykorzystywane są standardowe kontenery morskie. Są one wykonane z metalu bez żadnej izolacji. Oznacza to, że temperatura w ich wnętrzu jest bezpośrednio skorelowana z temperaturą otoczenia. Większość kontenerów ma też otwory wentylacyjne, co umożliwia wymianę powietrza, suchego i wilgotnego, z/do zewnątrz i wewnątrz. Jednak w czasie transportu temperatura może ulegać znacznym wahaniom w zależności od pory dnia i nocy oraz szerokości geograficznej i stref klimatycznych. Zewnętrzne warunki pogodowe mają więc wpływ na to, jakie warunki panują wewnątrz kontenera tj. przewodzenie czy promieniowanie cieplne. W miarę obniżania się temperatury w jego środku zaczyna się proces kondensacji czyli skraplania pary wodnej. Wtedy na ścianach i suficie kontenera zaczynają się tworzyć krople wody, które po osiągnięciu "punktu rosy" spadają, niemal jak deszcz, na umieszczony w środku ładunek. To właśnie jest deszcz kontenerowy. Z podobnym zjawiskiem skraplania się pary wodnej spotykamy się niemal codziennie, gdy widzimy pojawiające się w gorący dzień krople na butelce wody pozostawionej w samochodzie czy spływające po ściankach zimnej puszki napoju.

Deszcz w kontenerze

Wyobraźmy sobie saunę, w której panuje bardzo wysoka wilgotność i temperatura. Wszystko co do niej włożymy ulegnie zawilgoceniu i zniszczeniu. To samo dzieje się z ładunkiem umieszczonym w kontenerze, w którym zachodzi zjawisko deszczu kontenerowego. Takie warunki sprzyjają też rozwojowi różnego rodzaju pleśni, czyli dodatkowego zagrożenia dla przewożonych produktów.

Warto też podkreślić, że dla branży beverage, zwłaszcza producentów win, piwa i napojów spirytusowych, ważny jest nie tylko wpływ zmian temperatur na jakość produktów, ale też na ich opakowania oraz etykiety. Ekstremalne wahania temperatur i wilgotności je niszczą. Uszkodzona etykieta na butelce zmniejsza wartość produktu i często decyduje o obniżeniu jego ceny detalicznej. Z kolei zmiana etykiet na nowe wiąże się z dodatkowymi, i to nie małymi, kosztami.

Termiczna folia izolacyjna

Aby chronić ładunek przed wpływem wahań temperatury i wilgotności w transporcie, nadawcy mogą wykorzystać różne opcje. Na przykład kontener chłodniczy z kontrolowaną temperaturą, który pozwala na utrzymanie jej określonego poziomu podczas transportu. Jednakże to rozwiązanie jest droższe od standardowych suchych kontenerów, ale za to pozwala kontrolować kondensację pary wodnej poprzez urządzenia do pomiaru wilgotności względnej (RH). Inną metodą, znacznie tańszą, jest zastosowanie termicznej folii izolacyjnej. Tego typu rozwiązanie opracowali i rozwijają eksperci Hillebrand, firmy, która od ponad 177 lat specjalizuje się w obsłudze branży beverage i alkoholi. Zaprojektowana przez nich specjalna termiczna folia izolacyjna VinLiner, działająca na zasadzie pokrowca termostatycznego, instalowana jest wewnątrz kontenera, także na pojedyncze palety albo skrzynki. Pozwala na utrzymanie stałej temperatury powietrza, jednocześnie minimalizując ekstremalne wahania temperatury i poziomu wilgotności, na których wpływ narażone są ładunki podczas transportu przez różne strefy klimatyczne. VinLiner działa jak bariera ochronna pomiędzy stalową ścianką kontenera a ładunkiem, zmniejszając efekty cieplne promieniowania, przewodzenia i konwekcji. Chroni też wrażliwe ładunki i opakowania przed wstrząsami termicznymi, zanieczyszczeniami krzyżowymi, dużą wilgotnością, wyciekami wody czy zapachami. VinLiner, wykonany z materiałów zgodnych z wymogami Agencji Żywności i Leków (FDA), jest dostępny w różnych rozmiarach i w 100 proc. nadaje się do recyklingu.