Hillebrand Group stał się częścią DHL Global Forwarding, Freight

Grupa Deutsche Post DHL sfinalizowała transakcję przejęcia J.F. Hillebrand Group AG (Hillebrand) i jej spółek zależnych za kwotę 1,5 mld euro. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód regulacyjnych od organów antymonopolowych, przejęcie zostało sfinalizowane. Firmy podpisały umowę kupna w sierpniu 2021 roku. Hillebrand należy teraz w 100 proc. do dywizji DHL Global Forwarding, Freight.

Data: 28-03-2022, 14:11

- Doświadczenie Hillebrand w logistyce napojów, piwa, wina i alkoholi spirytusowych doskonale uzupełnia nasze portfolio. Zgodnie ze Strategią Grupy 2025, możemy jeszcze bardziej wzmocnić naszą podstawową działalność logistyczną i zapewnić akcjonariuszom korzyści w postaci rentownego, długoterminowego wzrostu - mówi Frank Appel, CEO Deutsche Post DHL Group. „To przejęcie jest dla nas doskonałą okazją, aby dodać szereg usług do naszej oferty wysokiej jakości serwisu frachtu morskiego, co od początku wzmocni zyski i długotrwałe relacje z klientami”.

Mocniejsza pozycja Grupy

Hillebrand jest teraz częścią DHL Global Forwarding, Freight zarządzanej przez Tima Scharwatha, który będzie również stać na czele połączonych firm Hillebrand i Gori jako prezes zarządu. Cees van Gent, który z powodzeniem zarządzał Hillebrand od 2017 roku, zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej oraz prezesa zarządu i opuści grupę. Hillebrand i Gori będą ściśle współpracować, wykorzystując efekt synergii wynikający z bogatego doświadczenia obu firm, zwłaszcza w zakresie logistyki napojów, piwa, wina i alkoholi spirytusowych. Gori, firma wyspecjalizowana w usługach dla rynku win i napojów spirytusowych, już od 1998 roku jest częścią DHL Global Forwarding, Freight. Zintegrowane firmy będą działać pod nową marką „Hillebrand Gori - a DHL company". Pomyślne zakończenie transakcji wzmocni pozycję Grupy na dynamicznie rozwijającym się rynku spedycji morskiej.

Biznesy się uzupełniają

- Fuzja doskonale się sprawdza, gdyż łączy mocne strony globalnej sieci DHL Global Forwarding, Freight z najlepszymi w swojej klasie rozwiązaniami Hillebrand i Gori. Pozwoli nam to na zapewnienie naszym klientom wielu korzyści. Ponieważ modele biznesowe Hillebrand i Gori wzajemnie się uzupełniają, spodziewamy się bezproblemowej integracji. W połączeniu z Gori możemy wykorzystać potencjał synergii i przygotować jeszcze lepsze rozwiązania transportowe dla naszych klientów w przyszłości - mówi Tim Scharwath, prezes DHL Global Forwarding, Freight.

Cobepa, większościowy akcjonariusz Hillebrand, po 16 latach posiadania akcji, sprzeda wszystkie swoje udziały w Hillebrand. W czasie, gdy firma była udziałowcem, zarząd Hillebrand znacząco wzmocnił swoją pozycję lidera na rynku usług spedycyjnych dla beverage i masowych transportów płynów. Zarówno przez rozwój organiczny jak i zewnętrzny a także przez koncentrację na świadczeniu najwyższej jakości usług i orientacji na klienta.

Hillebrand działa w ponad 90 krajach

Hillebrand, działając w ponad 90 krajach i zatrudniając ponad 2700 pracowników, ma ogromne doświadczenie w spedycji morskiej i transporcie piwa, wina, napojów spirytusowych i bezalkoholowych oraz innych napojów i substancji płynnych. Najlepsze w swojej klasie systemy IT i narzędzia do obsługi klienta stanowią w Hillebrand podstawę dla wysokiej jakości usług i wyjątkowej obsługi klienta. Hillebrand, oferujący dedykowane rozwiązania w transporcie płynnych towarów masowych, jest też producentem flexitanków, które wyznaczają standardy w tym obszarze usług. Grupa Deutsche Post DHL będzie korzystać z bogatej wiedzy i doświadczenia Hillebrand w dostarczaniu rozwiązań spedycyjnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Rekordowy zysk Grupy DHL

- Koncentrując się na dochodowym filarze działalności i modernizując infrastrukturę IT, DHL Global Forwarding, Freight osiągnął niespotykany dotychczas poziom i znacząco przyczynił się do uzyskania przez Grupę rekordowego zysku 8 mld euro w 2021 roku. Przejęcie Hillebrand dodatkowo wzmocni zorientowane na klienta portfolio usług frachtu morskiego DHL Global Forwarding, Freight i wesprze rozwój biznesu w przyszłości - mówi Melanie Kreis, CFO Deutsche Post DHL Group.

Ważnym elementem Strategii 2025 Grupy Deutsche Post DHL jest wzmocnienie tych filarów działalności, które przynoszą dochód i dalszy rozwój logistycznego biznesu z ukierunkowaniem na zrównoważony wzrost poziomu marży. To potwierdza, że Hillebrand jest atrakcyjnym partnerem, który może przyczynić się do osiągnięcia długoterminowego, dochodowego wzrostu.