Hillebrand o wyborze i kosztach transportu w dostawach alkoholi i napojów

Autor: opr. RW

Data: 27-07-2022, 12:18

Kluczowe znaczenie dla dystrybucji wina na całym świecie ma dobrze dopasowana usługa transportowa. Importerzy często stają przed wyborem - FCL czy LCL, FTL czy LTL? Na co trzeba zwrócić uwagę decydując się na transport całokontenerowy lub drobnicowy? Na pytania odpowiada Hillebrand, globalny operator logistyczny dla branży beverage, dynamicznie rozwijający usługi frachtu morskiego i drogowego.

Aż 70 proc. wina pochodzi z południowej Europy

Jak podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina 70 proc. wina produkowanego i spożywanego na świecie pochodzi z Włoch, Francji i Hiszpanii. W pierwszej piątce największych eksporterów, wg. ilości wina liczonej w milionach hektolitrów w 2020 r., są Włochy (20,8), Hiszpania (20,2), Francja (13,6), Chile (8,5) i Australia (7,5). Kolejne miejsca zajmują Argentyna, RPA, Stany Zjednoczone, Niemcy, Portugalia i Nowa Zelandia. Sprowadzając wina z różnych zakątków na świecie importerzy muszą wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym preferencje konsumentów, specyfikę i trendy na rynku. Stają też przed wyborem optymalnego sposobu ich importu oraz dystrybucji i zbudowania modelu biznesowego, z uwzględnieniem opcji dostawy wina od producenta do klienta docelowego. Przed podjęciem decyzji warto zastanowić się nad wyborem formy transportu, która z nich: FCL, LCL, FTL czy LTL, będzie najbardziej korzystna?

Transport wina drogą morską

FCL (Full Container Load) czyli transport całokontenerowy, oznacza, że w jednym kontenerze przewożone są ładunki tylko jednego odbiorcy. Są one ładowane w magazynie dostawcy i dostarczane bezpośrednio do punktów dostaw, bez przerw na konsolidację pośrednią (wypełnianie jednego kontenera ładunkami wielu nadawców). Nawet gdy kontener nie zostanie wypełniony w całości, może być tańszą opcją transportu.

LCL (Less Than Container Load) czyli transport drobnicowy, stosowany jest w przypadku dostaw ilości towaru, która nie jest wystarczająca do zapełnienia całego kontenera. Z tej usługi korzystają często firmy które wysyłają / sprowadzają swoje towary małymi partiami. Kontener wypełniany jest paletami z różnego rodzaju towarami pochodzących od różnych nadawców.

Transporty typu LCL pozwalają na dostawy mniejszych ilości towaru, bez konieczności oczekiwania na zapełnienie kontenera przez jednego załadowcę. Usługa jest zwykle tańsza niż transportu całokontenerowego, gdyż koszt wysyłki pełnego kontenera jest dzielony na poszczególnych załadowców. Gdy jednak ilość towaru od jednego załadowcy wystarczy do zapełnienia całego kontenera, koszt frachtu w przeliczeniu na jedną paletę, jest niższy.

Jak transport na krótszych trasach?

FTL (całopojazdowy - Full Truck Load) jest podobny do FCL, choć dotyczy transportu drogowego lub kolejowego. Wykorzystuje się go w sytuacji, gdy objętość przewożonego ładunku wystarczy do zapełnienia jednej ciężarówki. W ten sposób jeden nadawca może wysłać jeden lub kilka rodzajów produktu, jeśli mogą być przewożone razem, jak na przykład różne rodzaje wina.

Transport LTL (Less Than Truck Load) – czyli drobnicowy, tak jak w przypadku morskiego LCL, polega na konsolidacji mniejszych przesyłek od różnych nadawców, tak aby zapełnić całą przestrzeń ładunkową. W tym przypadku najczęściej palety albo są odbierane bezpośrednio od lokalnych dostawców albo, przed załadunkiem do samochodu, konsolidowane w magazynie, kontrolowanym przez przewoźnika lub firmę spedycyjną. W transportach drobnicowych koszt usługi jest dzielony na każdego załadowcę, którego towar jest umieszczany w samochodzie.

O czym warto wiedzieć?

Transport skonteneryzowany całopojazdowy ma krótszy czas dostawy niż drobnicowy, co wynika z szybszej obsługi operacyjno-celnej. To zmniejsza ryzyko uszkodzenia towarów. Cena frachtu jednej palety umieszczonej w kontenerze FCL/FTL jest też niższa niż ta oferowana dla przesyłek drobnicowych LCL/LTL. Zaletą jest optymalna wydajność podczas transportu, co przekłada się na korzyści finansowe i środowiskowe. Z drugiej strony, wykorzystanie tej opcji ma też wady. Należą do nich wysokie koszty - konieczność poniesienia opłaty za cały kontener, nawet w przypadku, gdy nie jest wykorzystywana cała przestrzeń ładunkowa. Kolejne to możliwe problemy z dostępnością kontenerów w szczycie sezonu.

Z kolei transporty drobnicowe LCL i FTL, dzięki możliwości wysyłki niewielkiej ilości towaru, mogą ułatwiać zarządzanie przepływem gotówki i pozwalają na szybsze reagowanie na zmieniające się trendy rynkowe.