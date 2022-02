Hillebrand Poland w 2021 roku zwiększył zysk o 84 proc.

Hillebrand Poland, operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze branży beverage, podsumował działalność w 2021 roku. Z rekordowym wzrostem przychodów, firma umocniła swoją pozycję lidera na rynku usług logistycznych dedykowanych tej branży, w tym w transporcie płynnych produktów masowych i obsłudze dostaw eksportowych, we frachcie morskim i drogowym. W tym roku Hillebrand Poland chce utrzymać dynamiczne tempo rozwoju.

Hillebrand Poland zakończył 2021 rok osiągając bardzo dobre wyniki we wszystkich obszarach działalności i segmentach usługach. Przychody firmy wzrosły o blisko 89 proc. do ponad 62,6 mln zł, zysk netto zwiększył się o ponad 84 proc. a EBITDA o ponad 80 proc.

Wzrost dzięki kluczowym usługom

Osiągnięcie tak dobrych wyników jest efektem wzrostów w dwóch, kluczowych dla Hillebrand w Polsce obszarach usług. Pierwszym z nich są transporty masowe wina z wykorzystaniem elastycznych zbiorników - flexitanków, produkowanych w oparciu o innowacyjne i opatentowane technologie Hillebrand. Operator zwiększył wolumen obsługiwanych ładunków aż o 88 proc. wobec ub.r. Drugim są dostawy eksportowe mocnych alkoholi, organizowane w transporcie drogowym do różnych krajów europejskich i w ramach morskich usług typu „short sea” do Wielkiej Brytanii. W tym segmencie, także dzięki aktywnie prowadzonym działaniom sprzedażowym, firma odnotowała wzrost aż o 174 proc. W ubiegłym roku Hillebrand Poland dynamicznie rozwinął też usługi transportowe napojów bezalkoholowych. Jednym z przykładów realizacji jest dostawa morska do Stanów Zjednoczonych 250 kontenerów koncentratu jabłkowego umieszczonego we flexitankach.

Wzmocnienie współpracy z producentami alkoholi

- Osiągnięcie bardzo dobrych wyników i umocnienie pozycji lidera w logistyce dla beverage, to efekt pracy i wielki sukces naszego zespołu, połączonego z doskonałą znajomością specyfiki obsługi tej branży. Teraz w jeszcze większym stopniu będziemy wykorzystywać nasze mocne strony w organizacji transportów masowych płynów, w oparciu o wyjątkową ofertę specjalistycznych flexitanków, dzięki którym zapewniamy ich bezpieczny transport. Polska jest krajem z dużym potencjałem wzrostu w światowym eksporcie napojów. Wzmocnienie współpracy z producentami napojów alkoholowych jak również bezalkoholowych i ich eksporterami ma być jednym z kluczowych elementów naszej strategii także w tym roku - zapowiada Ellina Lolis, wiceprezes zarządu Hillebrand Poland i prezes zarządu Hillebrand Russia.

Doświadczony zespół i bezpieczny transport

Polski oddział Hillebrand Poland działa od 2013 roku, specjalizując się w organizacji dostaw morskich (jest liderem w morskich przewozach kontenerowych dla beverage), drogowych i lotniczych dla branży alkoholowej, winiarskiej, napojów i substancji płynnych. Za ich kompleksową realizację odpowiadają wyspecjalizowane działy spedycji, których pracownicy są ekspertami nie tylko w zakresie organizacji łańcuchów dostaw, ale też polskich i międzynarodowych przepisów regulujących warunki przewozów alkoholi. Co warto podkreślić, Hillebrand zapewnia też szeroką ofertę środków transportu, dostosowanych do specyfiki przewozów alkoholi, win i płynnych artykułów spożywczych, tj. flexitanki, folie termostatyczne VinLiner czy kontenery. Nie tylko w Polsce, ale i świecie znany jest z innowacji i unikalnych technologii, które zwiększają bezpieczeństwo transportów masowych płynów i wykorzystywane są na przykład we flexitankach. Należą do nich flexitanki Puls do przewozu gęstych cieczy, z innowacyjną technologią przeciw tworzeniu się osadów wewnątrz zbiornika czy flexitanki do 40’ kontenerów chłodniczych, zapobiegające skokom temperatury i wahaniom wilgotności podczas transportu. Ofertę Hillebrand w tym zakresie znacząco wzmocniło przejęcie pod koniec 2020 roku firmy Braid Logistics, specjalisty w logistce towarów płynnych, z własną flotą ISO tanków, produkującego flexitanki przy użyciu unikalnej technologii Hexopure.