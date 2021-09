Hillebrand wspiera projekt na rzecz lokalnych społeczności Mozambiku

Hillebrand, operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze branży beverage, zaangażował się w nowy projekt na rzecz ochrony środowiska i tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw. Hillebrand został partnerem Eden Reforestation Project, w ten sposób wspierając akcję odbudowy lasów namorzynowych i tworzenia miejsc pracy dla żyjących w ubóstwie społeczności lokalnych w Mozambiku.

Data: 27-09-2021, 15:25

Hillebrand jest wiodącym, światowym dostawcą łańcuchów dostaw dla beverage, znanym z wykorzystywania różnego rodzaju opakowań, tj. flexitanki, do masowego przewozu płynów. Jako ich producent przykłada dużą wagę do odzysku, ponownego wykorzystania i recyklingu, a jednocześnie, jako firma spedycyjna, stara się zminimalizować ślad węglowy związany z działalnością transportową. To dlatego już od wielu lat Hillebrand, angażuje się w akcje i projekty na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonych łańcuchów dostaw dla beverage. O rozpoczęciu współpracy z organizacją non-profit Eden, w ramach Eden Reforestation Project, zadecydowały wspólne wartości ukierunkowane na ochronę i odbudowę środowiska naturalnego. Realizujący projekty w 8 krajach Eden działa na rzecz walki z ubóstwem i odbudowy lasów, zatrudniając mieszkańców zalesianych terenów do sadzenia każdego roku milionów drzew.

1 flexitank = 1 drzewo

W ramach projektu Eden Reforestation Projects, za każdy wysłany przez Hillebrand flexitank zostanie posadzone jedno drzewo mangrowe* w odbudowywanych lasach namorzynowych w Mozambiku. W ten sposób Hillebrand zrównoważy część emisji dwutlenku węgła, jaki powstaje na każdym etapie jego produkcji i recyklingu. Decydując się na sadzenie drzew mangrowych Hillebrand jednocześnie będzie wspierał odbudowę i wzmocnienie ekosystemów wodnych, co jest ważne dla firmy jako operatora, który ok. 80 proc. ładunków transportuje drogą morską. Hillebrand przyczyni się też do zwiększenia dzikich połowów oraz ochrony siedlisk morskich i raf koralowych.

W ramach projektu zalesiania namorzynów w Mozambiku ma być zasadzonych łącznie 8,5 mln drzew. Tylko w ciągu jednego kwartału Hillebrand transportuje ładunki z wykorzystaniem średnio 55 tys. flexitanków, a to oznacza, że rocznie przyczyni się do posadzenia ok. 220 tys. nowych drzew mangrowych.

Kluczowe znaczenie w podjęciu decyzji przez Hillebrand o współpracy z Eden Reforestation Project, miało to, że dzięki tej akcji powstaną nowe miejsca pracy i źródło utrzymania dla mieszkańców terenów, gdzie będą sadzone drzewa. To ważny krok dla wsparcia i przerwania cyklu ubóstwa wśród społeczności lokalnych.

Zielone flexitanki w zrównoważonych łańcuchach dostaw

Jako globalny operator logistyczny, a jednocześnie producent flexitanków i innych środków transportu, Hillebrand przykłada dużą wagę do swojej odpowiedzialności za środowisko. Firma dąży do realizacji koncepcji tzw. gospodarki okrężnej w odniesieniu do własnych opakowań i środków transportu oraz zmniejszenia śladu węglowego. Już teraz wszystkie flexitanki, produkowane przez Hillebrand, w 100 proc. nadają się do recyklingu, 80 proc. zbiorników typu VinBulk jest poddawanych recyklingowi mechanicznemu /odzyskowi energii, a ponownie odzyskiwanych i wykorzystywanych jest 60 proc. grodzi. Wśród celów, jakie teraz stawia przed sobą Hillebrand, jest redukcja o 45 proc. emisji CO2 na jeden kontener do 2025 roku oraz recykling lub odzysk 75 proc. własnych flexitanków do 2022 roku.