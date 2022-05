Hillwood rozpoczął budowę nowego centrum magazynowego

Hillwood, deweloper powierzchni komercyjnych, rozpoczął budowę nowego parku logistycznego Hillwood Łowicz Południe. W dwóch budynkach powstanie łącznie ponad 108 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. Inwestycja zostanie ukończona w pierwszym kwartale przyszłego roku, a pierwszym najemcą została sieć sklepów Dealz.

Autor: opr. RW

Data: 05-05-2022, 15:23

Hillwood rozpoczął budowę nowego centrum magazynowego /fot. mat.pras

Pierwszy najemca z Pepco Group

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów, będąca częścią Pepco Group. Pierwszy sklep Dealz w Polsce powstał w lutym 2018 roku. Aktualnie sieć prowadzi swoją działalność w ponad 130 lokalach handlowych, oferując ponad 3 tys. produktów znanych marek artykułów spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, narzędzi oraz produktów dla zwierząt.

W Hillwood Łowicz Południe Dealz wynajął 47 700 mkw. powierzchni magazynowej oraz biurowo-socjalnej. Magazyn zostanie przeznaczony na centrum dystrybucyjne dla sieci sklepów Dealz w Polsce.

Centrum przy węźle komunikacyjnym

Hillwood Łowicz Południe to obiekt zlokalizowany w Łyszkowicach, ok. kilometra od wjazdu na autostradę A2 (węzeł Łowicz). Szybkie połączenia inwestycji z południowymi i północnymi rynkami kraju gwarantuje natomiast położona zaledwie 24 km od centrum magazynowego Autostrada A1. Obiekt składa się z dwóch hal o łącznej powierzchni 108 627 mkw. (w hali A: 39 112 mkw. i w hali B: 69 515 mkw.), o ponadstandardowej wysokości 12 m. oraz wzmocnionej nośności posadzki do 8 t/mkw. Jednym z elementów inwestycji była przebudowa ok. kilometra drogi dojazdowej, której koszt wyniósł 1,2 mln euro.