Biznes i technologie

ID Logistics odnotował wzrost przychodów w I kwartale 2023 r.

Autor: opr. RW

Data: 15-05-2023, 18:39

W I kwartale 2023 r. ID Logistics odnotował dobry wzrost przychodów, osiągając poziom 630,4 mln euro, co przekłada się na wzrost o 18,3% (+5,4% w porównaniu do I kwartału 2022 r., kiedy firma zanotowała silny wzrost o 15,1% w porównaniu do poprzedniego roku).

ID Logistics odnotował wzrost przychodów w I kwartale 2023 r. /fot. mat.pras