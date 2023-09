ID Logistics Polska S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics. Grupa zatrudnia w Polsce 7 000 pracowników w 35 centrach logistycznych, zajmujących łącznie ponad 950 000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Ten dedykowany dostawca rozwiązań logistyki kontraktowej zarządza ponad setką tysięcy ładunków całopojazdowych i siedmioma milionami przesyłek rocznie. ID Logistics Polska rozwija również krajową sieć dystrybucji, która obejmuje 15 oddziałów transportowych. Firma zapewnia pełne wsparcie w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw dla detalistów z branży spożywczej i specjalistycznej, e-commerce, branży kosmetycznej, modowej i dóbr luksusowych.

Wcześniej, zespoły magazynowe korzystały ze starszych terminali mobilnych, które działały na systemie operacyjnym Windows® CE i zbliżały się już do końca okresu wsparcia technicznego. W związku z tym pracownicy magazynowi ID Logistics Polska musieli przejść na najnowsze, ergonomiczne, lekkie, wytrzymałe i wydajniejsze urządzenia z systemem Android, jednocześnie zwiększając możliwości drukowania. Aby sprostać rozwojowi jednego ze swoich kluczowych klientów i umożliwić wydajną kompletację towarów w operacjach magazynowych, ID Logistics Polska musiało przenieść się do większej lokalizacji i wzmocnić możliwości realizacji zleceń e-commerce.

Zebra Technologies dostarczała nam doskonały sprzęt i rozwiązania przez ostatnie 20 lat, więc był to też naturalny wybór dla tego projektu. Nowe rozwiązania stanowią solidną platformę do dodawania nowych technologii i aplikacji w przyszłości, jeszcze bardziej zwiększając wydajność, co zaobserwowaliśmy dzięki wprowadzeniu bardziej intuicyjnych, całkowicie dotykowych urządzeń, z których nasi pracownicy naprawdę lubią korzystać

- powiedział Marcin Czerwiński, dyrektor IT w ID Logistics Polska.