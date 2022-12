ID Logistics, operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, zakończył rozbudowę centrum dystrybucji sieci handlowej Carrefour w Bydgoszczy. Zwiększona o dodatkowe 4,8 tys. mkw. powierzchnia magazynu wynosi obecnie 41,7 tys. mkw. Rozbudowa wiąże się z rozszerzeniem strefy składowania artykułów wymagających przechowywania w niskich temperaturach.

ID Logistics rozbudowuje centrum dystrybucji Carrefour w Bydgoszczy /fot. mat.pras

Centrum dystrybucji Carrefour w Bydgoszczy

ID Logistics obsługuje centrum dystrybucji sieci Carrefour w Bydgoszczy już od kilku lat, gdzie odpowiada za zarządzanie procesami magazynowania, składowania, przygotowania i dystrybucji towarów do sklepów w północnej i zachodniej części Polski. Magazyn dedykowany jest obsłudze różnego typu artykułów, w tym spożywczych – w temperaturze otoczenia i kontrolowanej, chemii gospodarczej oraz kosmetyków. Teraz obiekt zyskał nową powierzchnię - fresh, na której można składować towary wymagające niskich temperatur.

W strefie fresh składowane są wrażliwe artykuły spożywcze, wymagające ściśle kontrolowanej temperatury. Jej rozbudowa była konieczna głównie ze względu na zwiększenie asortymentu i zakresu obsługi ryb, w tym świeżych.

- W ciągu roku produkcja ryb jest na podobnym poziomie co produkcja mięsa. Kiedy jednak w okresie świątecznym znacząco wzrasta ich spożycie, w magazynie obsługujemy ich nawet trzykrotnie więcej. Ryby są artykułem wyjątkowo wrażliwym i łatwopsującym się, wymagającym restrykcyjnych warunków przechowywania, w temperaturze 0-2°C. Zwiększenie ilości i asortymentu wymagało od nas nie tylko rozbudowy strefy, ale także wdrożenia dodatkowych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo i wysoką jakość obsługi magazynowej – mówi Anita Szewczuk, dyrektor centrum dystrybucji w Bydgoszczy.

Ryby z Bydgoszczy do innych centrów Carrefour

Dodatkowo z bydgoskiego centrum dystrybucji, ryby, w tym importowane, dostarczane są do magazynów sieci Carrefour w Rawie Mazowieckiej i Psarach. Ważnym zadaniem zespołu ID Logistics, było m.in. przygotowanie harmonogramu awizacji dostaw, z uwzględnieniem terminowości produkcji. W nowej hali zainstalowano specjalistyczne urządzenia do mycia i dezynfekcji. Wykorzystywane są też palomaty, czyli automatyczne magazynki palet, co nie tylko zoptymalizowało i uprościło pracę, ale także zwiększyło powierzchnię dostępnych miejsc. Aby zapewnić sprawną obsługę zwiększonego wolumenu, wzmocniony został zespół odpowiedzialny za obsługę magazynową ryb.

- Wspólnie z naszym klientem, przygotowujemy się teraz do wdrożenia specjalnych boksów transportowych, izoboxów. Są to rolki przystosowane do transportu wrażliwych towarów w niskich temperaturach. Dzięki temu ryby czy mięso są transportowane w idealnych warunkach dla tego asortymentu, bez obawy o utratę jakości - wyjaśnia Anita Szewczuk.

Przy rozbudowie bydgoskiego centrum dystrybucji, szczególną uwagę zwrócono także na odpowiednie przystosowanie wszystkich stref temperaturowych, w zależności od wymagań poszczególnych grup towarowych i zgodnie z restrykcyjnymi wymogami Carrefour. Dzięki temu towary wrażliwe na wpływ temperatury składowane są w najkorzystniejszych dla nich warunkach termicznych – warzywa i owoce (4-7°C), nabiał (0-4°C), mięso i ryby (0-2°C).

Ekologiczne rozwiązania

W obiekcie zastosowano nowoczesne i proekologiczne rozwiązania, które zwiększają efektywność obsługi, a jednocześnie optymalizują i ułatwiają pracę. Przykładem może być system put-to-light, który poprawia wydajność i usprawnia monitoring podczas kompletacji towaru do sklepów. Kolejne korzyści wiążą się z wykorzystaniem wózków widłowych z bateriami litowo – jonowymi, wydajniejszymi, prostszymi w obsłudze i bardziej ekologicznymi niż te z akumulatorami kwasowymi. Ich zaletą jest także oszczędność czasu potrzebnego na ładowanie. Oszczędność energii zapewnia zainstalowanie na dachu budynku paneli fotowoltaicznych.

Współpraca z Carrefour od 2008 roku

W Polsce ID Logistics współpracuje z siecią handlową Carrefour od 2008 r. Obecnie zarządza 3 centrami dystrybucji: oprócz Bydgoszczy, w Podkonicach Dużych k/Rawy Mazowieckiej (61 tys. mkw., dostawy w części centralnej i północno-wschodniej) oraz Psarach (48 tys. mkw., dostawy do sklepów i stacji benzynowych w południowej części kraju).

