ID Logistics rozpoczyna działalność we Włoszech

Data: 13-06-2022, 12:05

ID Logistics rozszerza swoją działalność na Włochy. Operator uruchomił właśnie swoje pierwsze w tym kraju centrum logistyczne w Casei Gerola, między Mediolanem a Genuą. Wejście na nowy rynek ID Logistics rozszerza zasięg sieci logistycznej firmy w Europie i jednocześnie wzmacnia jej ofertę globalnych rozwiązań dla największych, międzynarodowych klientów.

ID Logistics obejmuje swoim zasięgiem 80 proc. Europy

Wejście na rynek włoski zgodne jest ze strategią firmy, która postawiała sobie za cel osiągnięcie pozycji globalnego i elastycznego partnera zapewniającego swoim kluczowym klientom obsługę w różnych krajach europejskich. Obecnie ID Logistics obecny jest na najważniejszych rynkach logistyki kontraktowej w Europie kontynentalnej, z zasięgiem ponad 80%.

Specjalnie powołany zespołu ID Logistics będzie teraz skupiać się na szybkim rozwoju swojej działalności na Półwyspie Apenińskim.

Nowa lokalizacja jest sukcesem ID Logistics i potwierdza naszą zdolność do wspierania głównych klientów w ich rozwoju w całej Europie. Stanowi też solidną podstawę do dalszej ekspansji na rynku o tak dużym potencjale. Obecnie Włochy są 18. krajem, w którym prowadzimy działalność. Chcielibyśmy szybko zdobyć pozycję kluczowego gracza w tym kraju - Eric Hémar, prezes ID Logistics.

Magazyn dla e-commerce

W nowym magazynie ID Logistics prowadzonym dla globalnego gracza branży e-commerce, działającym od 1 czerwca 2022 roku, obsługiwane są produkty niesortowalne. Wdrożone tu technologie integrują wszystkie procesy przygotowane przez ID Logistics, który odpowiada za zarządzanie operacjami tego klienta w 6 innych krajach.

Dzięki strategicznemu położeniu w pobliżu autostrad A7 (Mediolan/Genua) i A21 (Turyn/Brescia), nowy obiekt ID Logistics jest bezpośrednio połączony z głównymi miastami w północno-zachodniej części Włoch. Magazyn ma powierzchnię 62,9 tys. m² i pojemność 54 tys. m³. Dziennie przyjmowanych będzie tu 55 tys. sztuk artykułów, a wysyłanych ok. 60 tys. Mają być one dostarczane do ponad 80 różnych miejsc docelowych. W magazynie pracuje zespół 350 pracowników, który w czasie szczytów sezonowych zwiększy się do 500 osób.

Inwestycja ekologiczna

Obiekt w Casei Gerola posiada certyfikat LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design), jeden z najbardziej restrykcyjnych certyfikatów potwierdzających zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na środowisko. Budynek wyposażony został w panele słoneczne i „zielone ściany”, które promują bioróżnorodność, a jednocześnie zmniejszają jego nagrzewanie się i kompensują emisję CO2 generowaną przez obiekt. Posiada system recyklingu wody i oświetlenie LED, co zapewnia znaczną oszczędność energii. Ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana dzięki procesom w specjalnej strefie sortowania.

Szybka finalizacja projektu

Decydujące znaczenie dla uruchomienia nowego magazynu w Casei Gerola miało duże doświadczenie ID Logistics w obsłudze firm z sektora e-commerce oraz zaangażowanie zespołów. ID Logistics, dzięki ścisłej współpracy z klientem, w ciągu niespełna 3 miesięcy zrealizował wszystkie etapy projektu: od znalezienia idealnej lokalizacji po przygotowanie rozwiązania technicznego, zgodnie z ambitnymi wymogami operacyjnymi.