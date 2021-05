ID Logistics uruchamia 4 magazyny e-commerce

ID Logistics, specjalista w zakresie dedykowanych rozwiązań logistyki kontraktowej, do października otworzy 3 nowe centra logistyki dla jednego z największych globalnych liderów branży e-commerce/B2C. ID Logistics rozbuduje też powierzchnię i procesy operacyjne w podwrocławskim Krajkowie. Łączna powierzchnia tych wszystkich 4 magazynów ID Logistics wyniesie ponad 250 tys. mkw. Firma zatrudni także ponad 3 tys. nowych pracowników.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 25-05-2021, 14:09

ID Logistics właśnie rozpoczyna realizację kolejnego kontraktu i to w znacznie szerszym zakresie. W tym celu uruchomi 3 nowe centra logistyki w południowo-zachodniej Polsce.

Centra logistyczne ID Logistics w Zgorzelcu, Gorzowie Wlkp. i pod Wrocławiem mają być uruchomione operacyjnie do października br.

ID Logistics rozpoczął proces rekrutacji. Łącznie pracę znajdzie tu ponad 3 tys. osób. Firma poszukuje specjalistów i menadżerów oraz pracowników magazynowych.

Rok od uruchomienia magazynu w Krakowie dla jednego z największych światowych liderów branży e-commerce, ID Logistics właśnie rozpoczyna realizację kolejnego kontraktu i to w znacznie szerszym zakresie. W tym celu uruchomi 3 nowe centra logistyki w południowo-zachodniej Polsce: Zgorzelcu, Gorzowie Wlkp. i okolicach Wrocławia. We wszystkich centrach zespół ID Logistics odpowiadać będzie za kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi e-commerce, tj. przyjęcie towarów, składowanie, przygotowywanie zamówień, dystrybucję, a także zarządzanie zapasami i pakowanie.

- Bardzo cieszymy się, że nasz klient, po kilku miesiącach udanej współpracy, rozszerzył umowę i powierzył nam zarządzanie trzema kolejnymi Fulfillment Centers. Zespół ID Logistics jest mocno zaangażowany w realizację tych projektów, a naszym celem jest zapewnienie konsumentom kupującym na stronie naszego klienta jak najwyższego poziomu obsługi zamówień. Wielkość operacji, które będziemy realizować, jest nie tylko prawdziwym wyzwaniem, ale przede wszystkim znakomitą szansą rozwoju dla nas wszystkich" mówi Yann Belgy dyrektor zarządzający, ID Logistics Polska.

3 + 1 nowe centra logistyczne do października

Centra logistyczne ID Logistics w Zgorzelcu, Gorzowie Wlkp. i pod Wrocławiem mają być uruchomione operacyjnie do października br. Tak jak w przypadku Krajkowa, realizowane będą tu zamówienia składane online na platformie sprzedażowej przez klientów w Polsce i na całym świecie (głównie z Europy). W Zgorzelcu składowane mają być kosmetyki i chemia gospodarcza, w dwóch pozostałych magazynach szeroki i zróżnicowany asortyment tzw. artykułów niesortowalnych.

Obecnie trwają również prace nad rozbudową centrum logistyki w Krajkowie. Jego powierzchnia ma się zwiększyć z 42 do 52 tys. mkw., wdrożone zostaną też różne rozwiązania z zakresu automatyzacji i optymalizacji procesów magazynowych. ID Logistics wzmocni zespół, zwiększając zatrudnienie o 50 proc. do 850 pracowników.

Automatyzacja i innowacyjne technologie dla e-commerce

We wszystkich nowych centrach logistyki wykorzystane mają być najnowocześniejsze i innowacyjne rozwiązania z zakresu obsługi magazynowej oraz automatyzacji procesów obsługi zamówień internetowych. Wśród nich wymienić można systemy do automatycznego sortowania paczek, zapewniające wzrost przepustowości magazynowej oraz tzw. PickTowers (antresole do składowania i preparowania towarów), które zwiększą pojemność i powierzchnię składowania.

3 tys. nowych pracowników

We miastach i regionach, gdzie zlokalizowane są magazyny tj. Wrocławiu (2 magazyny), Gorzowie Wlkp. i Zgorzelcu, ID Logistics rozpoczął proces rekrutacji. Łącznie pracę znajdzie tu ponad 3 tys. osób. Firma poszukuje specjalistów i menadżerów oraz pracowników magazynowych. A już w sierpniu ID Logistics planuje rozpoczęcie szkoleń dla nowozatrudnionych.

- Oferty pracy kierujemy nie tylko do osób, które mają już doświadczenie w logistyce, ale także tych, które dopiero chciałyby spróbować. Jako odpowiedzialny pracodawca stawiamy przede wszystkim na szkolenia, systemy motywacyjne i wsparcie rozwoju pracowników – podkreśla Małgorzata Hornig, dyrektor HR, ID Logistics Polska.