ID Logistics, operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, przedłuża kontrakt z siecią handlową Carrefour i otwiera nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni 48 tys. mkw. w Psarach (woj. śląskie). Z magazynu, działającego w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i zrównoważony rozwój, zaopatrywane będą supermarkety, hipermarkety, sklepy typu convenience oraz stacje benzynowe w południowej części kraju.

ID Logistics uruchamia centrum dystrybucji Carrefour w Psarach /fot. mat.pras

Nowe centrum dystrybucji Carrefour

Nowe centrum dystrybucji Carrefour w Psarach zostanie w pełni uruchomione operacyjnie 30 października br. i zastąpi działający od 2008 r. magazyn w Będzinie, również zarządzany przez ID Logistics. Asortyment składowanych tu towarów obejmie artykuły spożywcze (suche, świeże, w temperaturze kontrolowanej), chemię gospodarczą, kosmetyki, środki higieniczne i gospodarstwa domowego. Na początku 2023 r. zostanie rozszerzony o tekstylia. Aby zapewnić ich sprawną obsługę magazyn podzielony został na 5 stref, w tym 3 w temperaturze kontrolowanej (13 tys. mkw.).

Do zadań liczącego ok. 360 pracowników zespołu ID Logistics będzie należało zarządzanie procesami magazynowymi, w tym składowanie towarów, kompletowanie zamówień w obiegu tranzytowym, pickingowym i cross-dockingowym, logistyka opakowań oraz logistyka zwrotów.

Dostosowanie szyte na miarę

Budynek nowego centrum dystrybucji w Psarach, zarówno w części magazynowej jak i socjalno-biurowej, spełnia wysokie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii pracy. W nowej lokalizacji zadbano o podniesienie standardów pracy. Powierzchnia socjalno-biurowa wynosi ok. 1760 mkw., a dla pracowników przygotowano pomieszczenia socjalne z pełnym wyposażeniem oraz specjalną strefę relaksu, znajdującą się na zewnątrz magazynu.

Nasz zespół odpowiadał nie tylko za przeniesienie operacji z magazynu w Będzinie, ale też wdrożenie nowych procesów logistycznych i rozwiązań, które będą je wspierać. Projektując procesy w nowym centrum dystrybucji, musieliśmy uwzględnić zarówno bieżącą obsługę magazynową jak i plany dalszej ekspansji sieci Carrefour w Polsce - mówi Marek Dzumyk, dyrektor magazynu w Psarach.

W magazynie wykorzystywane będą nowoczesne rozwiązania wspierające wydajność i efektywność obsługi magazynowej. Należy do nich, opracowany przez zespół ID Logistics, system monitoringu procesów magazynowych. Obejmuje on rejestrację wideo on-line przygotowania zamówień za pomocą kamer wysokiej rozdzielczości, zainstalowanych na wózkach widłowych. Z kolei w procesie multikompletacji (pracownik magazynu przygotowuje towar do różnych punktów dostaw w czasie jednego przejazdu) ID Logistics wykorzysta system optycznej wizualizacji put-to-light. Prace magazynowe ma wspierać flota ok. 100 nowych, różnego typu i przeznaczenia wózków widłowych. Docelowo flota ta składać się będzie z wózków widłowych w technologii Li-Ion (akumulatory litowo-jonowe). Do potrzeb obsługi magazynowej dostosowany też został system chłodzenia.

Współpraca dla rozwoju oby firm

Zgodnie z globalną strategią zrównoważonego rozwoju Grupy ID Logistics, zakładającą m.in. redukcję śladu węglowego z działalności logistycznej o 40 proc. do 2030, w centrum dystrybucji w Psarach wdrożono liczne rozwiązania prośrodowiskowe.

Budynek otrzymał certyfikację BREEAM, co oznacza, że spełnia wysokie wymagania pod względem ekologii, a także optymalizacji kosztów oraz komfortu i ergonomii pracy. W centrum dystrybucji zastosowano nowoczesne systemy izolacji i segregacji odpadów, instalacje fotowoltaiczne a także energooszczędne oświetlenie LED. Uruchomiono także stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów. Zadbano również o tereny zielone, ich powierzchnia wynosi ponad 37,5 tys. mkw. Dodatkowo, w części budynku, został zainstalowany zielony dach, co znacznie zwiększa powierzchnię biologicznie czynną terenu, na którym się znajduje.

Ciekawym rozwiązaniem, które będzie zastosowane po raz pierwszy w Polsce jest Eco Cut Avery Dennison do druku etykiet magazynowych. Wykorzystanie w drukarkach innowacyjnej technologii umożliwia odcinanie etykiet dokładnie dopasowanych rozmiarem do zadrukowanego pola, bez pustych przestrzeni. W porównaniu do „standardowych” rozwiązań tego typu, Eco Cut daje możliwość wydruku o 50 proc. więcej etykiet z jednej rolki, obniża o 25 proc. wagę wykorzystanych materiałów, dużo niższe jest też zużycie podkładu etykietowego. Wykorzystanie Eco Cut ma przynieść konkretne oszczędności. Będzie to przede wszystkim zmniejszenie zużycia papieru aż o 40 proc., a także energii elektrycznej, odpadów i emisji CO2.

Współpraca od 14 lat

W Polsce ID Logistics współpracuje z siecią handlową Carrefour od 2008 r. Obecnie zarządza 3 centrami dystrybucji: w Bydgoszczy (37 tys. mkw., dostawy w północno-zachodniej Polsce), Podkonicach Dużych k/Rawy Mazowieckiej (61 tys. mkw., dostawy w części centralnej i północno-wschodniej) oraz Psarach.