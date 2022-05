ID Logistics w I kwartale zwiększył przychody o blisko 24 proc.

ID Logistics podsumowuje działalność i przychody za I kwartał 2022 roku. Grupa ID Logistics dobrze rozpoczęła 2022 rok, osiągając w I kwartale wzrost sprzedaży o 23,7% (15,1% w ujęciu like-for-like) do 539 mln euro.

Autor: opr. RW

Data: 16-05-2022, 13:09

ID Logistics w I kwartale zwiększył przychody o blisko 24 proc. /fot. mat.pras

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Pierwszy kwartał 2022 roku potwierdził wzrost dynamiki Grupy, zarówno we Francji, jak i na rynkach międzynarodowych. Oprócz szybkiego tempa sprzedaży, finalizujemy integrację dwóch przejęć dokonanych pod koniec ubiegłego roku i rozpoczynamy integrację z Kane Logistics, przejętą z końcem marca 2022 r.”.

Dynamiczny początek roku

Grupa ID Logistics dobrze rozpoczęła 2022 rok, osiągając w I kwartale wzrost sprzedaży o 23,7% (15,1% w ujęciu like-for-like) do 539 mln euro.

We Francji ID Logistics odnotował wzrost przychodów o 12,9% do 204,2 mln euro. Wynik ten uwzględnia konsolidację Colisweb. Po skorygowaniu jej wpływu, wzrost w I kwartale wyniósł 7,9%. ID Logistics odnosi korzyści zarówno z realizacji projektów rozpoczętych w 2021 r., jak i z pozytywnego wpływu cenowego i wolumenowego tych uruchomionych wcześniej.

Na rynkach międzynarodowych Grupa utrzymała dynamiczny wzrost przychodów, o 31,3% do 334,8 mln euro. Wynik uwzględnia sprzedaż GVT, firmy przejętej w krajach Beneluksu pod koniec 2021 r., oraz korzystne kursy walut, zwłaszcza w odniesieniu do dolara amerykańskiego i brazylijskiego reala. Po skorygowaniu o te kwoty, wzrost utrzymuje się na stałym poziomie +20,3% w ujęciu like-for-like, z czego ok. dwie trzecie wygenerowały całoroczne wyniki projektów rozpoczętych w 2021 r., a jedna trzecia wynika z pozytywnego efektu cenowego i wolumenowego.

W I kwartale ID Logistics uruchomił cztery nowe magazyny. Jednocześnie Grupa przypomina, że nie prowadzi działalności na Ukrainie, a jej przychody w Rosji stanowią mniej niż 1% przychodów ogółem. Nowe inwestycje w tym kraju zostały wstrzymane.

Nowe kontrakty

W I kwartale ID Logistics otrzymał zaproszenia do wzięcia udziału w wielu przetargach. Przykładowo, w tym czasie Grupa wygrała lub rozpoczęła realizację nowych kontraktów, takich jak:

• We Francji ID Logistics po raz kolejny został uwzględniony w planie optymalizacji Grupy Adeo i uruchomił nowy magazyn o powierzchni 48 tys. mkw. w Loudéac w Bretanii, współdzielony przez Leroy Merlin i Weldom. Projekt ma wspierać rozwój Weldom i Leroy Merlin, jednocześnie promując współpracę między markami.

• W Holandii ID Logistics rozpocznie współpracę z oddziałem Electronic Components japońskiej grupy Omron. W magazynie o powierzchni 13 tys. mkw., położonym na południu kraju, ma być zarządzanych 45 tys. referencji. Obiekt zostanie wyposażony w zmechanizowany system AutoStore Goods to Person, opracowany przy współpracy ze Swisslog.

• W Hiszpanii ID Logistics rozpocznie realizację pierwszego kontraktu podpisanego ze światowym liderem mody na zarządzanie magazynem o powierzchni 15 tys. mkw. w Barcelonie.

Perspektywy rozwoju

W najbliższym czasie priorytetem dla ID Logistics będzie sfinalizowanie integracji firm GVT w krajach Beneluksu i Colisweb we Francji, przejętych pod koniec 2021 r. W Stanach Zjednoczonych integracja z Kane Logistics, której przejęcie zostało sfinalizowane pod koniec marca 2022 r., zostanie zakończona przed latem 2022 r.

Jednocześnie ID Logistics planuje kontynuację rozwoju biznesu i skoncentruje się na zwiększaniu wydajności już rozpoczętych projektów oraz zarządzaniu tymi, które będą uruchamiane w tym roku.