IMGW: w większości kraju temperatury powyżej 20 stopni

Środa będzie kolejnym pogodnym dniem z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza na przeważającej części kraju - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Autor: PAP

Data: 07-09-2021, 19:45

Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, środa już od rana będzie słoneczna w całej Polsce. Jednie w dolinach Sudetów mogą lokalnie utrzymywać się mgły ograniczające widoczność do trzystu metrów. Po wschodzie słońca temperatura wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, do 9 st. C w centrum i 12 st. C nad morzem i zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, wiejący z kierunków południowych.

"Zapowiada się kolejny, ciepły i słoneczny dzień tego tygodnia. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura w ciągu dnia dojdzie 19 stopni. Na pozostałym obszarze kraju termometry wskażą ponad 20 kresek. Na zachodzie może to być nawet 26 st. C. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych. Nieco mocniej może wiać na Wybrzeżu i górach. W Sudetach siła wiatru w porywach może dochodzić do 60 km/h" - powiedziała Dąbrowska.