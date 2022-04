InPost podał ile zapłacił podatków w Polsce

InPost sfinalizował sprawozdanie finansowe potwierdzając, że tylko w 2021 roku zasilił polski budżet kwotą ponad 510 mln zł z tytułu podatków. W ciągu 4 ostatnich lat Grupa InPost odprowadziła łącznie ponad 983 mln zł podatków.

Kilkaset milionów do budżetu państwa

Kwota ta obejmuje CIT, PIT, ZUS i VAT – z czego sam VAT wyniósł aż 418 mln zł. InPost jest notowany na giełdzie papierów wartościowych EURONEXT Amsterdam, jednak polski oddział firmy od początku działalności odprowadza wszystkie daniny do polskiego budżetu. Tym samym Grupa Integer.pl rokrocznie zasila Skarb Państwa kwotą kilkuset milionów złotych.

Podatki zawsze w Polsce

– InPost i cała Grupa Integer.pl w ramach działalności w Polsce od początku swojego istnienia odprowadza podatki w Polsce i będzie to robić w przyszłości, tylko w 2021 roku do budżetu trafiło ponad pół miliarda zł. Zawsze skrupulatnie przestrzegaliśmy tej zasady i wiemy, że jesteśmy jednym z większych płatników do budżetu państwa wśród polskich firm, a na pewno największym płatnikiem wśród firm logistycznych działających w Polsce. Nie tylko dbamy o naszych pracowników, opłacając PIT czy ZUS, ale ogromne kwoty przekazujemy w ramach podatku VAT – to aż 418 mln zł w ciągu ostatnich 4 lat! Te pieniądze wspierają utrzymanie polskich szkół, przedszkoli, szpitali i innych ważnych potrzeb Polaków. Tak pokazujemy nasz patriotyzm gospodarczy i jestem pewien, że Polacy bardzo to doceniają – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.