Inpost zaliczył jeden z największych debiutów giełdowych na świecie

Debiut działającego w Polsce inPostu o wartości 3,9 mld dol. był 6. co do wielkości debiutem giełdowym na świecie – poinformował we wtorek w raporcie EY.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 21-12-2021, 16:49

Inpost zaliczył jeden z największych debiutów giełdowych w 2021 roku. fot. PTWP

InPost i jego giełdowy debiut na tle innych transakcji

W czwartym kwartale 2021 r. na rynkach światowych zadebiutowało 621 spółek, a wartość tych transakcji wyniosła 112,2 mld dol., co oznacza 16 proc. wzrost liczby debiutów i 9 proc. wzrost ich wartości w porównaniu do czwartego kwartału 2020 r. W całym 2021 r. przeprowadzono 2388 transakcji, które przyniosły 453,3 mld dol. wpływów. Oznacza to wzrost odpowiednio o 64 proc. i 67 proc. rok do roku. To najlepszy od dwóch dekad wynik na światowym rynku debiutów giełdowych - wynika z opublikowanego we wtorek badania EY Global IPO Trends.

Jak wskazano w raporcie, wzmożone zainteresowanie debiutami giełdowymi zanotowano na wszystkich światowych rynkach. Szczególnie wyróżnił się region EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka), który w skali całego 2021 roku zanotował rekordowe napływy na rynek IPO. Liczba debiutów giełdowych sięgnęła 724, co oznacza wzrost o 158 proc., a ich wartość - 109,4 mld dol., po wzroście o 214 proc.

InPost szóstym debiutem giełdowym roku

"Działający w Polsce InPost (IPO o wartości 3,9 mld USD) był szóstym co do wielkości debiutem giełdowym na świecie w ub. roku. Poza InPostem i amerykańskim Rivian Automotive, największym ubiegłorocznym IPO na świecie o wartości 13,7 mld USD, światowe zestawienie zostało zdominowane przez spółki azjatyckie - 6 z 10 debiutów wywodzi się z Chin, dwa - z Korei Południowej" - stwierdzono w raporcie EY.

Dodano, że na warszawskim parkiecie w ciągu 12 miesięcy br. zadebiutowało 12 spółek o wartości 2346,6 mln dol.; dane te nie uwzględniają spółek przechodzących z NewConnect. W samym czwartym kwartale 2021 r. mieliśmy do czynienia z czterema debiutami na GPW o wartości 520,6 mln dol.

InPost i debiuty giełdowe

Z raportu ET wynika, że zwiększonym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się te sektory, które były największymi beneficjentami pandemii koronawirusa. Sektor technologiczny odnotował po raz szósty z rzędu największą liczbę transakcji IPO (611), od II kw. 2020 r. Po raz siódmy z rzędu uzyskał także najwyższe wpływy z tego tytułu - 147,5 mld dol., co stanowiło jedną trzecią wartości wszystkich ubiegłorocznych IPO. Kolejne miejsce pod względem wolumenu i uzyskanych wpływów zajął segment opieki zdrowotnej, w którym 376 transakcji IPO przyniosło 65,4 mld USD wpływów. Niewiele ustępują im pod tym względem spółki przemysłowe, które przeprowadziły 310 transakcji tego typu o łącznej wartości 63,1 mld dol.

Według raportu nadchodzący 2022 rok będzie się odznaczał większą zmiennością niż mijające miesiące, co będzie miało wpływ na aktywność związaną z IPO.