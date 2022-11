Winiarze i dystrybutorzy często stają przed wyborem szybkiej i sprawdzonej opcji transportu, która da im pewność, że wino na czas i w doskonałej jakości, dotrze do konsumentów. Ma to szczególne znaczenie w okresie wzmożonego ruchu towarów, takich jak tradycyjne dostawy przedświąteczne czy noworoczne. Jedną z opcji jest drogowy transport całopojazdowy, dostosowany do przewozu wina. Na co trzeba zwrócić uwagę?

Jak bezpieczenie zorganizowac transport wina? /fot. mat.pras

FTL w dostawach wina

Transport całopojazdowy FTL (czyli Full Truck Load) polega na wypełnieniu naczepy samochodu ciężarowego ładunkiem jednego nadawcy. Jest przeciwieństwem dostawy drobnicowej LTL (Less Truck Load), gdzie w przestrzeni ładunkowej naczepy znajdują się towary wielu klientów. Opłaty pobierane są za powierzchnię, którą zajmuje paleta. Dlaczego warto wybrać opcję transportu całopojazdowego w dostawach wina? Przede wszystkim jest wygodniejszy i szybszy niż drobnicowy. Ładunki są bezpośrednio przewożone do miejsca przeznaczenia z pominięciem etapu konsolidacji palet od różnych nadawców. To zapewnia większą kontrolę nad transportowanym winem i sposobem, w jaki jest obsługiwane. FTL, przy wysyłce wielu palet, może być rozwiązaniem bardziej opłacalnym i efektywnym kosztowo.

W transportach FTL wykorzystywane są różne rodzaje aut ciężarowych, w tym z windą załadowczą, naczepą typu plandeka i platformą. To, który z nich będzie wybrany, zależy od ilości wysyłanego wina. Alkohole mogą być też przewożone w kontenerach. Wtedy ich załadunek odbywa się w magazynach, z których pobierane są palety, w strefach przeładunku lub na rampach. Kontenery mogą być też załadowywane na ciężarówkę z paletami z winem na arkuszach Slip Sheet lub luzem.

Ryzyko i ochrona transportu

Transport całopojazdowy jest dobrą opcją w przypadku organizacji dostaw dużych ilości wina, jednak, jak zwracają uwagę eksperci Hillebrand Gori, trzeba pamiętać o wiążących się z nim ryzykach. Należy do nich możliwość kradzieży lub narażenie wrażliwego ładunku na wpływ skrajnych temperatur. Duże wahania temperatury są wymieniane wśród najczęstszych przyczyn utraty jakości wina, mogą też doprowadzić do zniszczenia czy uszkodzenia opakowań. Kluczowe znaczenie ma więc zachowanie odpowiednich środków ostrożności, dzięki którym nadawcy wina mogą zmniejszyć ryzyko i zapewnić bezpieczną dostawę do miejsca przeznaczenia.

Przede wszystkim należy wybrać odpowiedni typ kontenera. Przed wpływem nagłych zmian temperatury i szoku termicznego najlepszą opcją jest kontener z wkładem izolacyjnym. Natomiast kontener chłodniczy (reefer) zapewni utrzymanie stałej temperatury (dodatniej lub ujemnej) w dostawach, które wymagają kontrolowania temperatury z dokładnością co do 1 stopnia. Specjaliści Hillebrand Gori radzą też, aby planując wysyłkę, pamiętać o sprawdzeniu z firmą spedycyjną typu przyczepy, która zostanie wykorzystana do transportu. Przykładowo naczepy z plandeką nie mają kontenerów, więc nie dadzą możliwości zastosowania izolacji czy systemu chłodzenia. Trzeba też zwrócić uwagę kierowcy na możliwość dodatkowego zabezpieczenia ładunku za pomocą belek i pasów. Ważne jest to, aby współpracować ze sprawdzoną firmą spedycyjną, która ma już doświadczenie w organizacji dostaw wina. Doświadczony spedytor zaproponuje odpowiednie rozwiązania transportowe. Warto też ubezpieczyć przesyłkę, co pozwoli uniknąć poważnych strat finansowych w przypadku ewentualnej kradzieży lub uszkodzenia ładunku.

W kontenerach na paletach i we flexitankach

Jedną z powszechnie stosowanych metod w transporcie FTL wina jest wysyłka wina w kontenerach na paletach. Palety wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego służą do przewożenia skrzynek z butelkami wina, puszek i kegów. Standardowe palety mają wymiary 1m x 1,2 m a europalety 0,8 m x 1,2 m. Wino jest zazwyczaj układane w czterech warstwach, a na palecie może być ułożonych 56 skrzynek. W standardowym kontenerze’20 mieści się 11 europalet lub 10 palet standardowych. Natomiast do kontenera chłodniczego’20 można załadować 9 standardowych palet (1m x 1,2m) lub 10 europalet (0,8m x 1,2m). Inną popularną metodą jest wysyłka załadowanych skrzyń wina (niepaletyzowanych) na arkuszu Slip Sheet lub transport luzem, we flexitankach. Są to elastyczne zbiorniki, które umieszcza się wewnątrz kontenerów, zarówno standardowych jak i chłodniczych, a następnie wypełnia winem.