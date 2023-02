Importerzy, przygotowując się do organizacji dostaw wina i innych napojów z różnych miejsc na świecie, stają przed wyborem odpowiedniej metody ich wysyłki. Kiedy ładunek nie wystarczy do wypełnienia całego kontenera, najlepszym rozwiązaniem w transporcie morskim jest LCL. Hillebrand Gori, specjalizujący się w organizacji globalnych łańcuchów dostaw dla beverage, przygotował krótki przewodnik na temat LCL - na czym polega i dlaczego może być idealnym wyborem dla firmy winiarskiej.

Jak zorganizować transport wina drogą morską?

LCL czyli ładunek drobnicowy w transporcie morskim

LCL (Less than Container Load) jest przeciwieństwem dostaw całokontenerowych FCL (Full Container Load), kiedy cały kontener jest wypełniany przesyłkami jednego nadawcy. LCL czyli dostawa drobnicowa oznacza, że w jednym kontenerze umieszczane są towary pochodzące od wielu nadawców. Importer może więc wysłać tylko taką ilość wina jaka jest mu potrzebna, bez konieczności wypełniania pełnego kontenera. Przesyłka drobnicowa jest terminem często używanym zamiennie z wysyłką LCL, między nimi jest jednak mała różnica. Firmy oferujące usługi spedycyjne LCL nazywane są konsolidatorami lub współzaładowcami. Ci przewoźnicy nie mają bezpośredniego związku z płatnikiem frachtu i ładują palety dla wszystkich rodzajów towarów. Podstawowym pojęciem dla LCL jest „konsolidacja", która oznacza proces zbierania przesyłek od różnych nadawców, tak aby wypełnić nimi cały kontener.

Za transport może odpowiadać linia żeglugowa lub spedytor. W przypadku wina i innych napojów, usługi drobnicowe są świadczone przez firmy spedycyjne. Te, które specjalizują się w obsłudze branży beverage, jak Hillebrand Gori, na palety i do kontenerów ładują tylko napoje. To daje pewność, że te tak wrażliwe na warunki przewozu ładunki nie ulegną uszkodzeniu lub nie zostaną zanieczyszczone przez inne towary.

Zadaniem dostawców usług drobnicowych jest: odbiór palet z napojami po potwierdzeniu od dostawcy, zebranie i składowanie palet we własnym magazynie, załadunek palet wielu nadawców do jednego kontenera, transport do miejsca przeznaczenia, przeprowadzenie odpraw celnych i zarządzanie dokumentacją, a w końcowym etapie dekonsolidacja ładunków z kontenera oraz dostawa każdej palety do importera.

Jakie więc korzyści daje LCL?

Korzystanie z usługi LCL w organizacji dostaw morskich mniejszych ilości napojów i wina, przynosi konkretne korzyści. Z pewnością należy do nich większa efektywność w zarządzaniu przepływem gotówki. Im mniej produktów jest magazynowanych, i tym samym pieniądze nie są „zamrożone” w zapasach, tym lepszy jest przepływ gotówki. Dodatkowo, im niższa jest całkowita wartość ładunków tym niższe są podatki i cła. Kolejną korzyścią jest obniżenie kosztów frachtu. Koszt wysyłki kontenera jest dzielony między wszystkich nadawców, a to zmniejsza stawki. Importerzy, sprowadzając mniejszą ilość wina czy innych napojów, mogą też szybciej reagować na zmieniające się preferencje i trendy na rynku. To zapewnia ich klientom większy wybór i szerszy asortyment.

LCL kontra FCL

Wybór usługi, drobnicowa czy całokontenerowa, zależy od ilości napojów, jaka ma być dostarczona. Reasumując, wysyłka LCL jest opłacalna dla importerów, którzy sprowadzają jedynie kilka palet towaru. W przypadku gdy ładunek jest większy, opcja transportu całokontenerowego FCL wypada korzystniej cenowo i, co warto podkreślić, niekoniecznie musi wiązać się z potrzebą wypełnienia całego kontenera. Jak więc radzą specjaliści Hillebrand Gori zawsze warto wcześniej zapytać o indywidualną wycenę, tak aby sprawdzić w którym przypadku całkowity koszt frachtu w przeliczeniu na paletę jest niższy.

Braki w dokumentacji mogą opóźnić dostawy

Gdy wysyłane jest wino, piwo czy inne napoje alkoholowe, niezależnie od tego, czy są to przesyłki pełnokontenerowe czy drobnicowe, trzeba pamiętać o prawidłowym wypełnieniu dokumentacji. Dzięki temu można uniknąć opóźnień w wysyłce. To, jakie dokumenty będą potrzebne przy wysyłce LCL, zależy od rodzaju przewożonych produktów. Do odprawy celnej niezbędne są m.in. konosament (Bill of lading - morski list przewozowy), faktura handlowa (dokument określający ilość i wartość towarów, dane dostawcy i nabywcy), zgłoszenie celne w eksporcie/imporcie oraz lista pakowa PL (informacje na temat produktu, tj. ilość, waga, wymiar i liczba kartonów. Brak prawidłowo wypełnionej LP może skutkować kontrolą celną). Jak zwracają uwagę eksperci Hillebrand Gori, dodatkowo potrzebne może być też świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) i certyfikat ekologiczny (Organic Certificate).

Przede wszystkim bezpieczeństwo i jakość

Przygotowując się do dostawy napojów w ramach LCL, ważne jest to, aby korzystać z usług doświadczonej firmy spedycyjnej, która jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki transportu i obsługi ładunku. Eksperci Hillebrand Gori radzą też, aby wcześniej sprawdzić czy wybrana firma może zaproponować rozwiązania transportowe, gwarantujące nie tylko bezpieczną ale też efektywnie kosztowo dostawę. Wino i piwo należą do towarów wrażliwych na wpływ temperatury i wilgotności powietrza, dlatego zawsze warto upewnić się, jakie zostaną zastosowane metody izolacji czy kontroli temperatury podczas transportu, który może trwać nawet kilka tygodni.

Hillebrand Gori, który współpracuje z importerami i eksporterami branży beverage, realizuje dostawy morskie wina do Polski z całego świata. Jedną z metod zabezpieczenia wrażliwych ładunków przed wpływem warunków zewnętrznych jest folia termostatyczna VinLiner.