O znaczeniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu, o koncepcji Przemysłu 4.0, a także o wyzwaniach stojących przed rynkiem pracy i perspektywie pracodawców rozmawiali uczestnicy debaty "Zarządzanie firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata", która odbyła się podczas FRSIH.

Jakie wyzwania stoją przez zarządzającymi firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata?

Debata rozpoczęła się od otwartego pytania zadanego przez Karolinę Markowską, redaktor PulsHR.pl, czego powinny nauczyć nas sytuacje, jakie maja miejsce od roku 2020? Jak przygotować się do zmian, o których już wiemy – przede wszystkim w polityce klimatycznej oraz czy da się zabezpieczyć w budżecie środki na nieprzewidziane zmiany?

Jedyną stałością jest zmienność

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu, dyrektor generalny, TIM SA, swoja wypowiedź rozpoczął od stwierdzenia, że jedyną stałością jest zmienność.

Musimy się przygotować na wszystko. W 2020 roku wymyślono nowszą koncepcję teorii Wuca – pewnej kruchości, niepewności. Jakoś biznes sobie z tym radzi i mam nadzieję, że te wszystkie teorie, które są kultywowane obecnie, mogą jedynie zyskać na swoim rozwoju. Świat nauki poznał też nazwisko Nikołaja Talewa, który w sytuacjach wstrząsów światowych wypuścił takie pozycja jak Czarny Łabędź, czy Zawiedzenie na prawdopodobieństwie. Wszystkie publikacje miały miejsce w czasie dużych wstrząsów rynkowych. Nie mniej świat sobie poradził. Czy dziś będziemy mieć jedną teorię więcej czy mniej, to nie ma większego znaczenia. Ważne abyśmy konsekwentnie trwali w biznesie. - mówił Mariusz Glenszczyk

Mariusz Glenszczyk

Dodał, iż uważa, że biznesy są już dojrzałe. Może 30 lat nie jest to dużo, ale dyscyplina, która się zajmuję liczy ponad 8 tysięcy lat, zatem jest spokojny o przetrwanie tego biznesu.

Przemysł 4.0 nie dla małych firm

Piotr Pawiński, prezes Megafoods, zauważył, że dzisiaj małej firmie, która boryka się z 4 czy 5-krotnym wzrostem kosztów podstawowych: mediów, wynagrodzeń trudno jest wejść w Przemysł 4.0. Oznacza on inwestycje, także w czas i kompetencje zespołu, które trzeba zdobyć. Małe firmy nie są w stanie tego zapłacić. Przyznał także, że obecnej sytuacji na rynku nikt nie zdołałby przewidzieć.

- Dużo mówi się o kwestiach klimatycznych, one niewątpliwie są istotne, natomiast pamiętajmy o tym, że wchodzimy w największy kryzys od ponad 20 lat. Tyle pracuję w branży i nie przypominam sobie żebyśmy przechodzili przez coś podobnego - mówił Piotr Pawiński.

Prezes Magafoods wskazał, że wiele firm musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy obecna sytuacja ekonomiczna jest dobrym momentem na inwestycje.

- Weźmy np. biogazownie. Sam myślę o tym, bo to jest konkret, ale zwraca się po czasie - czy to jest ten moment? Pewnie nie. Trudna jest decyzja o tym, żeby cokolwiek inwestować gdy walczymy o przetrwanie. Sam życiu nie sądziłem, że będę organizował demonstracje na ulicach. Nie wiem, jak dużą poduszkę finansową trzeba mieć żeby przygotować się na wojnę tuż za naszą granicą - dodał.

Piotr Pawiński

Żadna firma w branży spożywczej nie pracuje na takich marżach, aby udźwignąć wzrosty kosztów jakie dzisiaj doświadczamy. Owszem, możemy oszczędzać np. Zrezygnować z prenumeraty pism, - efektowne, ale nie efektywne, bo to nic w rzeczywistości nie daje. Należy wejść równolegle z Przemysłem 4.0, na poziom współpracy pomiędzy dostawca-sieć handlowa na poziom współpracy 2.0. Kiedy przestajemy w klasycznym podejściu negocjować, a zaczniemy naprawdę współpracować. Jeżeli będziemy efektywnie współpracować, to nie będziemy w stanie uzyskać odpowiedniej ceny dla konsumenta. Jeśli nie będziemy współpracować, to może się okazać, że konsument odejdzie od naszych produktów i stracimy i my i sieć handlowa.

Zmiany wymuszają w biznesie szybkie decyzje

Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead Accenture w Polsce, rozpoczął od pytania jak można się przygotować na zmianę?

Zmiana i niepewność to słowa, które ostatnio wybrzmiewają wszędzie. Częste zmiany wymuszają na biznesie szybkie decyzje z małym marginesem na błąd. To co można zrobić, to nauczyć się podejmować szybko decyzje w oparciu o dane, technologie i cyfryzację a także o aspekt ludzki. Musimy pamiętać, że organizacje są zbudowane przez ludzi. Dane są podstawą podejmowania wszelkich decyzji. Niezależnie jakie są, czy to dane o oczekiwaniach klientów, czy to dane makroekonomiczne. Zmieniają się oczekiwania naszych klientów, konsumentów, a my, jako firmy musimy za tymi oczekiwaniami podążać - mówił Krzysztof Ślęczka.



Podkreślał, że dane są podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji. Większość firm ma jakieś dane. Pytanie co się z nimi robi. Jak je wykorzystać i zanalizować? Widzimy, że większość naszych klientów sięga po dane dotyczące odbiorców końcowych, czyli konsumentów.

Dlaczego to jest istotne? Ponieważ większość informacji o klientach końcowych była w rękach retailerow. To się zmienia. Pojawia się zainteresowanie także producentów platformami do agregowania danych o kliencie z różnych źródeł - wewnętrznych, zewnętrznych, ilościowych, jakościowych, porządkowania ich oraz budowania profilu o kliencie, który ma kupić nasz produkt. Tylko dobrze go znając możemy odpowiedzieć na jego potrzeby.

Za danymi idzie technologia

Za danymi nierozerwalnie idzie technologia. Dzieje się tak ponieważ to technologia jest głównym źródłem danych, to technologia pozwala zrozumieć i przepracować te dane. Po trzecie, to technologia jest równocześnie adresatem tych danych. Nie możemy także zapominać o aspekcie ludzkim - to aspekt pracowników, którzy zmienili swoje preferencje i oczekiwania. Duża część z nich przez jakiś czas, a część nadal pracuje zdalnie lub hybrydowo, co wpływa na nasze relacji z pracodawcami i klientami. - wskazywał Krzysztof Ślęczka

Krzysztof Ślęczka

Dodał, iż tych zmian jest dużo. Nie można na wszystkie się przygotować, ale można pomóc być w procesie przygotowywania się.

Czas aby zadbać o dostęp do surowców i produktów

Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Iglotex, zauważył iż optymalizować logistykę i łańcuchy dostaw trzeba zawsze, chociaż są ku temu momenty lepsze i gorsze. Teraz, w czasie gdy są pozrywane łańcuchy dostaw, musimy zadbać o dostęp do surowców, dostęp do produktów, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów. Dzięki wieloletnim relacjom i wieloletniej współpracy ze stabilnym portfelem dostawców, jesteśmy w stanie reagować w miarę elastycznie na to co się dzieje dookoła.

Odnośnie optymalizacji logistyki wewnętrznej, stwierdził iż owszem tak, ale w czasach kiedy jest przewidywalnej, spokojniej i nie trzeba co tydzień aktualizować tego co się wydarzyło.

To co warto sobie zaplanować to próba wspólnego zintegrowania operacji razem z klientami, po to aby wszystko było bardziej przewidywalne i nie dowiadywać się z opóźnieniem np. o planowanych dużych promocjach, które zaskoczą nas ogromnym zapotrzebowaniem. Z mojej perspektywy na optymalizację, zmiany opakowań itp. Zawsze jest czas. Uważam, że obecnie najważniejsze jest zapewnienie dostępności produktu - powiedział Maciej Włodarczyk

06 MACIEJ WLODARCZYK 6077 1280_PIX.jpg

Najważniejsza w biznesie jest stabilność

W opinii Rafał Zarzeckiego, prezesa zarządu firmy Citronex, w dzisiejszych czasach najważniejsza jest stabilność.

Musimy wierzyć naszym dostawcom i być wiarygodni dla naszych odbiorców. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdy sieciom handlowym wypada jakiś dostawca i swoje braki próbują załatać naszymi produktami. To wszystko zweryfikuje dostawców i handel na przyszłość. Analiza danych ma sens, ale teraz codziennie żyjemy na nowo – nie wiemy co się wydarzy na rynku, jakie będą kursy walut itp. Trzeba wstawać i codziennie walczyć - mówił Rafał Zarzecki.

06 RAFAL ZARZECKI 6082 1280_PIX.jpg

Ludzie są początkiem i końcem każdego procesu



Mariusz Glenszczyk zapytany, jak procesy logistyki wyglądają w branży winiarskiej, podkreślił, że na samym początku i końcu każdego procesu są ludzie. Dawcom, odbiorcom i recenzentem wszystkich wartości też są ludzie – czyli dostawcy i odbiorcy.

Wszyscy jesteśmy na tej samej platformie. Jak wobec tego należy działać, aby każdego zadowolić? Zgodnie z teoriom Gothego z XVIII wieku iż sama wiedza nie wystarczy, ale trzeba jeszcze umieć ją zastosować, organizacja logistyki w naszej firmie wyglądała następująco: w maju otworzyliśmy największy magazyn wina w Europie. Mając doświadczenie co się dzieje z łańcuchami dostaw – doświadczyliśmy pandemii, wojny na Ukrainie, zmian podatkowych, musimy starać się nie zawieźć naszych kontrahentów. Zwykła logistyka dostaw nie była możliwa do zrealizowania, więc w momencie, gdy wszyscy zaczynają oszczędzać, my otwieramy ogromny magazyn, aby skumulować dostawy i zapewnić sobie płynność. Dało to efekty w czasie pandemii, gdyż w momencie, gdy inni mieli kłopoty z zatowarowaniem się z powodów logistycznych, duzi operatorzy na rynku, wiedząc, że my mamy towar, zwracają się do nas - mówił prezes prezes zarządu TIM SA

Zaznaczył, że w takim momencie czynnik ceny nie jest ważny, kluczowa staje się dostępność produktów. Albo ma się produkt i jest się na rynku, albo się go nie ma i jest się poza rynkiem. Takie rozwiązanie niesie za sobą duże i poważne obciążenia biznesowe, gdyż wymaga dużego zaangażowania kapitału, ale przy zwinnej strategii biznesowej można sobie na to pozwolić - uważa prezes Glenszczyk.

W trudnej sytuacji można zatem próbować uciekać do przodu. Nie zalecam wszystkim bo to wymaga dobrej kondycji, ale czasami to bardzo dobrze działa - dodał.

Polacy po wybuchu wojny na Ukrainie zdali egzamin jako społeczeństwo

W opinii Michała Wierzchowskiego, dyrektora sprzedaży EWL, można śmiało powiedzieć, że po wybuchu wojny na Ukrainie zdaliśmy egzamin jako społeczeństwo. Wszyscy - i obywatele i władze na każdym szczeblu pomagali.

Efektem tej pomocy jest obecna sytuacja, gdy mamy prawie 1,5 mln uchodźców w Polsce, z tego osób w wielu produkcyjnym jest nie całe 670 tys. Tu warto zauważyć, że z tych osób aż 430 tysięcy podjęło pracę. Oznacza to, że 2/3 dorosłych uchodźców podjęło pracę w Polsce. Pamiętajmy, że to w 93 proc. kobiety, które przyjechały tu z dziećmi. Pamiętajmy, że na rynku pracy zawsze większą podaż mamy na mężczyzn, których wśród uchodźców prawie nie ma. Równocześnie pona d 100 tys. Mężczyzn pojechało walczyć na wojnie. Tym samym mieliśmy na rynku pracy niedobory mężczyzn i nadpodaż kobiet - wyjaśnia Michał Wierzchowski

Wskazuje, że największa barierą w zatrudnianiu uchodźców był brak znajomości języka polskiego – aż 75 proc. uchodźców nie znało języka wcale lub w stopniu niewystarczającym. Wpłynęło to na to, że Ci, którzy podjęli pracę, podjęli ją poniżej swoich kompetencji. Drugą ważną kwestią jest opieka nad dziećmi. Można stwierdzić, że brakuje takich ofert łączonych – praca z zapewnieniem opieki nad dziećmi.

Michał Wierzchowski

To w jego ocenie główne wyzwania, aby zagospodarować uchodźców w 100 proc. tym bardziej, że bezrobocie jest w Polsce nadal bardzo niskie – około 5 proc.

Widzimy, że popyt na pracowników jest bardzo duży, ale na początku przyszłego roku może już nie być tak dobrze. Musimy brać pod uwagą także to, że być może zimą będziemy mieć kolejną falę uchodźców. Wyzwań jest sporo, ale ciągle brakuje rozwiązań systemowych - mówi dyrektor sprzedaży EWL.

Dodaje iż większość uchodźców skupiła się w dużych miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk. To obciążyło system opieki nad dziećmi i zapewnieniem ich edukacji.

Na rynku pracy brakuje przede wszystkim mężczyzn

Prezes Włodarczyk zauważa, że w lutym tego roku spotęgowały się zjawiska, z którymi mamy do czynienia już od dłuższego czasu. Branża mrożonkowa, którą reprezentuje – zarówno produkcji jak i dystrybucji, w dużej części opiera się na męskiej sile roboczej i jej zabrakło.

Z dnia na dzień ubyło nam nagle bardzo wielu kierowców. Również w części magazynowej naszej działalności i całej branży, które nie jest łatwą, gdyż warunki pracy w minus 20 stopniach nie należą do przyjemnych, tam właśnie odczuliśmy brak pracowników spotęgowany wydarzeniami na Ukrainie, z którym borykamy się do dzisiaj. Spodziewaliśmy się, że 90 proc. naszych gości z Ukrainy to kobiety i dzieci. W najbliższym czasie nie ma przesłanek, które pozwalałyby liczyć na poprawę sytuacji. Dlatego musimy sobie radzić w tym zmiennym otoczeniu i przed nami trudne chwile - mówił Maciej Włodarczyk

Zastrzegł, że tym co pozytywnie wpływa na organizacje, to fakt, iż płeć żeńska do wielu prac doskonale się nadaje i odnajduje się w tym. Widać, że problem, który przed rokiem 2020 można było nazwać dużym, troszkę się ustabilizował.

Dzisiaj, gdybym miał powiedzieć, co jest naszym największym problemem, to zdecydowanie na pierwszych miejscach jest brak kierowców, magazynierów, czyli ciężka praca w ciężkich warunkach - dodał

Jak będzie wyglądał polski rynek pracy po wojnie na Ukrainie?

Piotr Pawiński poruszył interesującą i pomijaną kwestię - co będzie, gdy wojna się skończy i odpłynie od nas cała rzesza pracowników, których już przyuczymy do tych obowiązków.

- Albo co się stanie, jeśli do matek z dziećmi dojadą ojcowie. Bardzo brakuje mi regulacji i polityki państwa w tej kwestii. W pewnym momencie mieliśmy problem co zrobić, aby zatrudnić więcej osób z Ukrainy, tym bardziej, że były to ciężkie prace. Mamy kilkunastu pracowników z Nepalu i proszę uwierzyć, że załatwienie im pozwoleń na pracę to droga przez mękę. To bardzo dobrzy pracownicy, jestem pełen uznania dla ich integracji z zespołem, ale cięgle musimy bardzo się starać o kolejne przedłużenia ich pobytu. Wykwalifikowani pracownicy z Ukrainy, którzy co jakiś czas wracają do domu, mają problemy, aby potem wrócić do Polski. Niestety rząd nie wspiera nas w pozyskiwaniu pracowników z zagranicy – we Lwowie jest tylko jeden konsulat, który wydaje wizy. Musze powiedzieć, że jest ogromny wysiłek organizacji i pracodawców, aby zorganizować pracowników do pracy - wskazywał prezes Magafoods

Wskazał, że osoby, które przyjechały w fali uchodźczej, jakby to źle nie brzmiało, nie są w pełni wartościowi z punktu widzenia rynku pracy – nie mówią po polsku, nie bardzo rozumieją język polski, to osoby, które uciekły i trafiły do Polski, można powiedzieć, przypadkowo.

Mam wrażenie, że obecnie uzależniamy się od Ukrainy i od pracowników ukraińskich. Kompletnie nie myślimy co będzie, gdy wojna się skończy i Ukraina będzie się odbudowywała i pracownicy będą tam potrzebni. Co zrobimy, gdy będzie fala powrotu na Ukrainę? Dziś u nas 80 proc. załogi to Ukraińcy. Jeżeli nawet tylko połowa z nich odejdzie, to będę miał poważne trudności, aby zastąpić ich osobami, które są dostępne. Przyuczenie kogoś do pracy w warunkach wysokiej higieny, czy obsługi maszyn, trwa ponad miesiąc. - wymieniał Piotr Pawiński

Dwa scenariusze dla rynku pracy

Na pytanie co może się dziać po wojnie – czy Ukraińcy wrócą do Polski i będą wysyłać pieniądze na odbudowę Ukrainy, czy też zostaną i będą pracować u siebie, próbował znaleźć odpowiedź Michał Wierzchowski.

Są dwa scenariusze. Wszystko zależy od pytania kiedy ta wojna się skończy. Pierwszy scenariusz zakłada, że Ukraina będzie w tak dramatycznej sytuacji ekonomicznej, że większość ludzi stamtąd ucieknie. Wówczas będzie więcej osób dostępnych w Polsce, w tym mężczyzn. Drugi scenariusz jest taki, że Unia Europejska i świat wspomogą Ukrainę olbrzymimi pieniędzmi, które będą mogły przyciągnąć jej obywateli z powrotem. Obie opcje bierzemy pod uwagę, ale nie wiem, która jest bliższa mówił dyrektor sprzedaży EWL

Dodał, iż deficyt mężczyzn na polskim rynku pracy jest bardzo duży – i to nie od lutego, gdy wybuchła wojna, ale już dużo wcześniej. Wojna tylko go pogłębiła.

Jego zdaniem nie ma żadnej innej racjonalnej alternatywy dla pracowników z Ukrainy.

Inne kraje z tzw. uproszczonej procedury nie wchodzą w grę – Rosja i Białoruś z oczywistych przyczyn, pozostaje Mołdawia, Armenia i Gruzja, skąd pracownicy są oceniani różnie, a poza tym nie są to kraje bardzo ludne. My lobbujemy, aby wprowadzić to tej procedury uproszczonej pracowników z Azji Centralnej, czyli głównie Kazachstan i Uzbekistan. To pracownicy, którzy przez długi czas pracowali w Rosji. W tej chwili mamy w Polsce około 10 tys. Uzbeków i Kazachów, którzy pracują tutaj w ramach tzw. zezwoleń rocznych. Zrekrutować takiego pracownika jest bardzo łatwo, ale przebrnąć przez całą biurokrację już nie. To trwa około trzech miesięcy. Warto dodać, że polskie konsulaty są bardzo niedofinansowane na tamtych krajach. Wprowadzenie tych dwóch nacji do uproszczonej procedury bardzo by wspomogło nasz rynek pracy. Przypominam, że 10 milionów Uzbeków i Kazachów pracowało w Rosji – wystarczy aby chociaż 1 proc. ich przyjechał do Polski – zastąpiliby wówczas Ukraińców, którzy pojechali na wojnę - mówił Michał Wierzchowski

Jak przyszłość jest przed technologią blockchain?

Karolina Markowska zapytała Krzysztofa Ślęczkę czy spopularyzowanie technologii blockchain np. przez spopularyzowanie paszportyzacji żywności wraz z rosnącą świadomością konsumentów, sprawi, że rynek wyczyści się z nieuczciwych dostawców i firm, na co odpowiedział, iż raporcie jego firmy zostało napisane, że blockchain jest jedną z nadziei na paszportyzację i podniesienie wiarygodności żywności.

Wkrótce publikujemy drugą edycję tego raportu i muszę powiedzieć, że w Polsce tylko 2 proc. firm używa blockchain do zrównoważonego rozwoju. To bardzo mało firm. Jesteśmy na drodze poznawania tej technologii, ale jest to droga technologia, nie mniej są firmy, które tego korzystają. Są to firmy typu Nestle, Heineken czy Carrefour na rynku polskim, ale niewątpliwie jest to technologia, która niesie ze sobą jakąś szansę. Trzeba odpowiedzieć sobie jak ją połączyć z innymi zaawansowanymi technologiami jak automatyczne monitorowanie pól czy sztuczna inteligencja - wyjaśniał Krzysztof Ślęczka

W jego ocenie technologia blockchain jest interesująca i perspektywiczna, ale aby faktycznie przyniosła jakieś wymierne korzyści w skali globalnej to musi uzyskać skalę. Aby to z kolei było możliwe, to muszą spaść jej koszty.