Trwająca od 7 miesięcy wojna w Ukrainie ma wiele różnych globalnych skutków – jednym z nich jest zakłócenie łańcucha dostaw – wynika z badania zrealizowanego w ramach projektu „Skaner MŚP” przez Instytut Keralla Research, na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Przedsiębiorstwa sygnalizują konieczność ograniczenia sprzedaży, szukają zamienników i nowych dostawców, ale też spadki zysku i utratę kontrahentów.

12 % przedsiębiorców wymienia zwolnienia pracowników jako jeden z uciążliwych skutków przerwania łańcuchów dostaw, dotyka to szczególnie handlu i przemysłu.

Tymczasem agencje zatrudnienia notują wzrost zainteresowania pracownikami w branży magazynowej. Ze względu na kluczową rolę w procesach biznesowych, branża zmaga się z wieloma wyzwaniami będącymi wypadkową trendów wielu różnych sektorów gospodarki: szczególnie dotkliwa jest zmienność rynku: pandemia, błyskawiczny rozwój sektora e-commerce, a teraz wojna w Ukrainie i zakłócenia łańcucha dostaw.

Nie dziwi mnie to, ale ze swojej strony widzę wzmożony ruch w rekrutacji do firm zajmujących się magazynowaniem – o 30 % zanotowaliśmy wzrost zainteresowania pracownikami w tej branży w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Co prawda i tak jesień zawsze jest gorącym okresem przed zbliżającymi się świętami, które wieńczy Nowy Rok, ale takiego zainteresowania dawno nie było. Wnioskujemy, że pokrywa się to z badaniem Skanera MŚP – wiele branż gromadzi zapasy, żeby sprzedać później z większym zyskiem, albo obawia się ciężkiej zimy z powodu galopującej inflacji i cen paliwa

Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego Gremi Personal