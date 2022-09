Kolejny fragment drogi ekspresowej Via Baltica, 23-kilometrowy odcinek na trasie Szczuczyn - Ełk, oddała we wtorek do użytku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Kolejny odcinek Via Baltica oddany do użytku /fot. GDDKiA

Droga rozwinie cały region

Oddany we wtorek do użytku odcinek Via Baltica o długości 23,3 km biegnie od końca obwodnicy Szczuczyna do węzła Ełk Południe. Pod koniec ubiegłego roku oddano odcinek Wysokie - Raczki, a w przyszłym roku zakończy się budowa odcinka S61 Ełk Południe - Wysokie.

Oddajemy jeden z ostatnich fragmentów Via Baltica. Na przełomie października i listopada będziemy oddawali kolejne ponad 22 km drogi ekspresowej w kierunku granicy z Litwą. To dzięki tej inwestycji, co do której złożyliśmy deklaracje, o której mówiliśmy w kampanii wyborczej, cały region będzie mógł skorzystać ze swojego potencjału gospodarczego, a jest on tutaj olbrzymi - powiedział podczas otwarcia drogi minister Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury dodał, że aby korzystać z takiego potencjału potrzebna jest dostępność komunikacyjna. Przypomniał, że do 2015 roku region północno-wschodniej Polski był zapomniany inwestycyjnie. Podkreślił, że oddawany we wtorek odcinek drogowy wraz z realizowanym obecnie węzłem kolejowym w ramach Rail Baltica będzie "olbrzymim motorem rozwoju", a Ełk staje się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce.

To jest ważne wydarzenie dla dwóch województw, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, bo się wreszcie połączyliśmy szybką drogą ekspresową. Będziemy też mogli szybko i bezpiecznie przemieszczać się w kierunku stolicy - dodał poseł Kazimierz Gwiazdowski.

Z Polski do Finlandii

Projektowana droga ekspresowa S61 będzie stanowić część międzynarodowej drogi E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Celem tego zadania inwestycyjnego jest stworzenie korytarza komunikacyjnego Via Baltica obsługującego ruch międzynarodowy na kierunku Polska - Litwa - Łotwa - Estonia - Finlandia.

GDDKiA informuje, że do czasu zakończenia budowy odcinka Ełk Południe - Wysokie ruch między odcinkami Ełk Południe - Wysokie i Wysokie - Raczki (od węzła Ełk Południe do węzła Kalinowo) będzie odbywał się, tak jak dotychczas, przez Ełk. Trasa przejazdu będzie prowadziła drogami krajowymi nr 65 i 16. W Ełku będą to ulice Grajewska, Przemysłowa i Suwalska.

Wykonawcą ponad 23-kilometrowego fragmentu trasy od miejscowości Szczuczyn do węzła Ełk Południe o wartości 700 mln zł było konsorcjum firm PORR i Unibep. Budowa całej drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko jest współfinansowana przez UE.

We wtorek w obecności ministra infrastruktury do użytku oddane zostały także dwie drogi powiatowe w woj. podlaskim sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: w powiecie łomżyńskim (Guty - Kokoszki) i w powiecie grajewskim (Rydzewo - Pieniążek - Rydzewo Szlacheckie).