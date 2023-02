Jeden z akcjonariuszy koncernu Shell, organizacja Client Earth, postanowił pozwać paliwowego giganta. Poszło o paliwa kopalne, od których Shell nie chce zbyt szybko odchodzić.

Shell pozwany przez własnych akcjonariuszy/ fot. Maverick Timotius on Unsplash

„Idziemy do sądu przeciwko radzie dyrektorów Shella za to, że nie odeszła wystarczająco szybko od paliw kopalnych” – napisała w oświadczeniu organizacja. Jest to pierwsza tego rodzaju sprawa mająca na celu pociągnięcie dyrektorów korporacyjnych do osobistej odpowiedzialności za swoje decyzje.

Za co Client Earth pozywa zarząd Shella?

„Dlaczego uważamy, że działania zarządu Shell są niezgodne z prawem? Zarząd Shell jest prawnie zobowiązany do zarządzania ryzykiem dla firmy, które mogłoby zaszkodzić jej przyszłym wynikom, a kryzys klimatyczny stanowi największe ryzyko ze wszystkich” – tłumaczy Client Earth.

Organizacja wskazuje, że plan zarządu nie zapewnia redukcji emisji, która jest konieczna, aby utrzymać globalne cele klimatyczne i zamierza kontynuować produkcję paliw kopalnych przez nadchodzące dziesięciolecia. „To zwiąże firmę z projektami i inwestycjami, które prawdopodobnie staną się nieopłacalne, ponieważ świat oczyszcza swoje systemy energetyczne. Przyszłe konsekwencje wadliwych planów klimatycznych Shella mogą spowodować gwałtowny spadek wartości firmy, utratę miejsc pracy i narażenie akcjonariuszy i inwestorów na utratę znacznych kwot pieniędzy, w tym także funduszy emerytalnych” – uzasadnia swoją decyzję organizacja.