Krynica Vitamin: Największą gimnastykę uprawiamy w transporcie morskim

- Oprócz wzrostu cen frachtu, widzimy też problemy z dostępnością kontenerów, których brakuje na rynku europejskim. Dzieje się tak z powodu zaburzenia globalnego łańcucha dostaw i wzrostu eksportu z Europy do USA – mówi Konrad Stasiczak, szef Magazynów i Logistyki Morskiej w Krynicy Vitamin SA.

Data: 27-08-2021, 12:35

Konrad Stasiczak, szef Magazynów i Logistyki Morskiej w Krynicy Vitamin SA opowiada o wyzwaniach w transporcie

Lato to wzmożony czas dostaw napojów. Z jakimi największymi wyzwaniami związanymi z logistyką i transportem mierzy się w tym roku Krynica Vitamin?

Rosnące koszty transportu to główny problem wszystkich branż. Podrożało paliwo, wraz z nim transport samochodowy. Kolejna kwestia to mniejsza dostępność pojazdów. W szczycie sezonu, czyli od kwietnia do września obsługujemy ponad 70 samochodów w ciągu doby, mamy 11 ramp załadunkowych. Innym wyzwaniem jest eksport zamorski. Tu mierzymy się z nawet siedmiokrotnym wzrostem cen frachtu. To istotne, bowiem USA są naszym głównym – obok Niemiec – rynkiem eksportowym. Sytuacja powinna się ustabilizować, więc z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Koszty transportu a ceny żywności i napojów

Czy wzrost tych kosztów wpłynie na ceny napojów?

W takiej sytuacji przedsiębiorcy mają zazwyczaj trzy możliwości – obniżenie marży, podniesienie cen, albo jedno i drugie jednocześnie.

Jaki udział ma logistyka w cenie produktu? W końcu napoje to raczej „gabarytowy” towar?

Jeszcze na początku roku, gdy wysyłaliśmy kontenery do Australii i Nowej Zelandii, szacowaliśmy, że koszt wysłania produktu do tych krajów wynosi kilka centów za jedną puszkę. Teraz mamy prawie 6-krotny skok i nie wiemy, co będzie dalej, czy wojny handlowe czy też kolejne mutacje koronawirusa nie doprowadzą do paraliżu portów, przede wszystkim w Chinach.

Jaką najdłuższą trasę przejeżdżają napoje Krynicy Vitamin w drodze do odbiorcy? Jaki środkami transportu?

Najdalej wysyłaliśmy do Nowej Zelandii, a to prawie 18 tys. kilometrów. To długa droga, najpierw kontenery z napojami przewożone są transportem kołowym do portów morskich, takich jak Gdynia, Gdańsk, Hamburg, Bremerhaven czy Rotterdam. Szukamy najlepszych rozwiązań, gdzie jest akurat miejsce na statku, skąd można wysłać towar. Cały proces – od drzwi do drzwi – potrafi trwać nawet 2 miesiące, o ile nie ma zatorów podczas rozładunku w portach, co niestety się zdarza coraz częściej.

Transport kołowy. Czy Krynica ma własną flotę ciężarówek czy korzysta z firm zewnętrznych? Które rozwiązanie jest lepsze?

Nie posiadamy własnej floty, gdyż nie wpisuje się to w nasz model biznesowy.

Jakie inwestycje poczyniliście ostatnio w segmencie logistyki / magazynowania? Jakie są najnowsze trendy w tym zakresie?

Stawiamy na automatyzację. Wdrażamy najnowszy magazynowy system informatyczny WMS, który znacząco ułatwi nam pracę. Rozwijamy się, cały czas poszukujemy pracowników do spedycji, logistyki, operatorów wózków widłowych. Niedawno oddaliśmy do użytku parking dla samochodów ciężarowych, co zwiększyło komfort pracy kierowców.

Krynica Vitamin - transport morski wyzwaniem

Jak dużym wyzwaniem logistycznym jest organizacja transportu napojów w szczycie sezonu?

Największą gimnastykę uprawiamy przy transporcie morskim, razem z naszymi klientami z USA. Oprócz wzrostu cen frachtu, widzimy też problemy z dostępnością kontenerów, których brakuje na rynku europejskim. Dzieje się tak z powodu zaburzenia globalnego łańcucha dostaw i wzrostu eksportu z Europy do USA. Trzeba z dużym wyprzedzeniem rezerwować miejsca na statku i elastycznie pod terminy planować produkcję, by napoje jak najszybciej trafiły do klienta, a w magazynie nie tworzyły się zatory. Kolejną kwestią, z którą mierzą się wszystkie branże, są rosnące koszty surowców i opakowań. Palety drewniane podrożały o nawet 300 procent, drożeje folia czy karton.

Jak pandemia zmieniła ten rynek?

Pandemia zaburzyła łańcuch dostaw, kilkudniowe zablokowanie Kanału Sueskiego w marcu jeszcze odbija się czkawką. Niespokojnie jest w Chinach, skąd płyną doniesienia o ryzyku unieruchomienia portów z powodu nowych mutacji koronawirusa. Do tego pojawiają się sygnały o wojnach handlowych, a także armatorzy mierzą się z atakami hakerskimi, które potrafią unieruchomić ich systemy teleinformatyczne.

Jakie prognozy na przyszłość?

Chcielibyśmy, aby spełniła się jedna. Liczymy na wybudowanie węzła komunikacyjnego – przecięcia Via Carpatia z autostradą A2. Nasz zakład leży kilka kilometrów od przyszłego węzła. Także logistycznie i nie tylko przyszłość należy do nas.

Dziękuję za rozmowę.