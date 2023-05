W organizacji dostaw morskich niewielkich ilości ładunków najczęściej wykorzystywane są usługi transportu drobnicowego LCL. Jednak w przypadku towarów szczególnie wrażliwych na zniszczenie albo utratę jakości, np. napojów, soków czy wina, wymagane jest niestandardowe podejście i przygotowanie dedykowanych rozwiązań. Jak można bezpiecznie zorganizować dostawy LCL dla branży beverage?

Krytyczne punkty w organizacji transportu morskiego alkoholu

Sake z Japonii do Europy

Hillebrand Gori już od wielu lat organizuje dostawy morskie LCL japońskiej sake dla firmy SBC.

SBC to rodzinna firma, która eksportuje głównie francuskie wina do klientów na całym świecie, w tym Japonii. Jednocześnie, pod swoją marką Madame Saké, zajmuje się importem do Europy japońskiej sake.

Madame Saké założyłam w 2015 roku. Firma specjalizuje się w imporcie, dystrybucji i promocji najlepszych japońskich win z ryżu głównie we Francji, a także w Europie. Wszystkie sake, które importujemy, produkowane są tradycyjnie w małych rodzinnych destylarniach, mają najwyższą jakość, a my je starannie wybieramy - wyjaśnia Adrienne Saulnier Blache z firmy SBC.

Adrienne Saulnier Blache odkryła sake podczas wizyty w Japonii w 2014 roku. Po powrocie do Francji skontaktowała się z Hillebrand Gori, aby wspólnie znaleźć sposób na jej sprowadzenie, z zachowaniem najwyższej jakości. Wtedy nie było to prostym zadaniem, gdyż niewiele firm zajmowało się importem tego trunku na rynek europejski. Madame Saké stanęła więc przed dwoma wyzwaniami. Pierwszym z nich były niskie wolumeny, na poziomie 1000 butelek. Jak efektywnie kosztowo przewieźć tak niewielką ilość produktu, bez wypełnienia całego kontenera? Drugim wyzwaniem było zachowanie wysokiej jakości i, co się z tym wiąże, optymalnych warunków podczas transportu z Japonii do Europy. Dlaczego? Japońskie wino powstaje w procesie fermentacji ryżu i wody, niczego się do niego nie dodaje, a to oznacza, że sama w sobie nie posiada żadnych właściwości chroniących ją przed utlenianiem. Zachowanie jakości sake wymaga więc specjalnego podejścia i zachowania optymalnych warunków dostawy.

Temperatura od 4 do 6 °C

Eksperci Hillebrand Gori, przy współpracy z SBC, opracowali nową, szytą na miarę usługę dostawy drobnicowej typu groupage, między Francją a Japonią. Po raz pierwszy, zamiast standardowych kontenerów, do transportu wina wykorzystano też kontenery chłodnicze, ze ścisłą kontrolą temperatury w zakresie od 4 do 6 °C, co jest niezbędne dla utrzymania jakości tego wrażliwego trunku w transporcie. Hillebrand Gori przygotował też specjalne rozwiązanie dla składowania sake w warunkach chłodniczych w magazynie w Le Havre.

Regularnie i w niewielkich ilościach

Jak zauważa Adrienne Saulnier Blache, partnerstwo z Hillebrand Gori pozwoliło zająć jej firmie pozycję lidera w dziedzinie importu sake premium. „Usługa transportu drobnicowego groupage daje nam prawdziwy argument sprzedażowy: możemy zapewnić naszych dostawców, że ich produkty dotrą do miejsca przeznaczenia w optymalnym stanie, a do tego są to regularne wysyłki" - wyjaśnia.

Co ciekawe, wiele destylarni, które decyduje się na współpracę z SBC, robi to właśnie ze względu na rozwiązanie transportowe gwarantujące utrzymanie wysokiej jakości sake. „To prawdziwa gwarancja dla konsumenta, że będzie mógł delektować się produktem, który nie zmienił się z powodu braku ochrony podczas transportu. Co 3 miesiące uzupełniamy zapasy jednej z naszych sake, zawierającej yuzu, by zachować jej kwasowość i świeżość".

Dedykowana usługa transportu drobnicowego LCL typu groupage umożliwia Madame Saké organizację regularnych, comiesięcznych dostaw małych ilości ładunków, składowanie niewielkich zapasów i utrzymywanie odpowiedniej jakości produktów.

Jako pierwsi importowaliśmy sake w kontenerach chłodniczych, wtedy gdy nasi konkurenci używali standardowych kontenerów. Teraz Europa stała się ważnym rynkiem dla sake i biznes wciąż się rozwija – podsumowuje Adrienne Saulnier Blache.

LCL w transporcie morskim towarów wrażliwych

Usługi drobnicowe w transporcie morskim LCL są dobrym, wygodnym i bezpiecznym sposobem na dostawę niewielkich ilości towarów w odpowiednich kontenerach. Umożliwiają bezpieczny przewóz przesyłki o niewielkim rozmiarze, czy nawet jednej palety, bez ponoszenia kosztów wynajmu całego kontenera. Są one dzielone z innymi nadawcami, a klient płaci tylko za wykorzystaną przestrzeń. Wśród korzyści wynikających z transportów LCL wymienić można uniknięcie opóźnień w dostawach, co wiąże się z tym, że są one organizowane na najważniejszych szlakach handlowych regularnie i zgodnie z planem. Kolejne benefity to oszczędności wynikające z niższych kosztów magazynowania, opłat celnych i podatkowych, przeliczanych na mniejszą ilość produktów. Wreszcie, sprowadzenie tylko takiej ilości towaru jaka jest potrzebna, pozwala importerom szybko i elastycznie dostosować się do zmiennych trendów i oczekiwań klientów. Jednak w przypadku transportu ładunków wrażliwych, takich jak wino czy inne napoje, eksperci Hillebrand Gori zwracają uwagę na jedną kwestię.

W standardowych usługach LCL, jeden kontener jest wypełniany przez firmy spedycyjne paletami z różnymi towarami, a to może mieć wpływ na utratę jakości tych tak wrażliwych ładunków. Dlatego Hillebrand Gori stosuje LCL typu groupage. Oznacza to, że do jednego kontenera ładowane są tylko palety z winami i innymi napojami. Co więcej, do transportu wykorzystywane są kontenery ze specjalistycznym termicznym wkładem izolacyjnym lub chłodnicze, co minimalizuje ryzyko wynikające z ekstremalnych zmian warunków temperaturowych lub wilgotności i tym samym zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego lub uszkodzenia ładunku. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że Hillebrand Gori konsoliduje i załadowuje wrażliwe ładunki we własnych magazynach, mogą być one też składowane w odpowiednio przygotowanych magazynach celnych w miejscu pochodzenia lub przeznaczenia.