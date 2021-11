Kuehne+Nagel otwiera centrum logistyczne w Luksemburgu

Kuehne+Nagel rozwija logistykę kontraktową, otwierając najnowsze centrum logistyczne w Contern w Luksemburgu o powierzchni magazynowej wynoszącej 34 000 mkw. W ceremonii otwarcia wzięli udział premier Luksemburga Xavier Bettel, honorowy przewodniczący Kuehne+Nagel Klaus-Michael Kühne oraz inni przedstawiciele polityczni. Wśród gości byli również Marc Maurer ze szwajcarskiej marki sprzętu biegowego On i Luc Provost z B Medical Systems, dyrektorzy generalni dwóch głównych klientów nowego obiektu.

To otwarcie potwierdza, że ​​Luksemburg jest strategiczną europejską lokalizacją dla Kuehne+Nagel z łatwym dostępem do najważniejszych rynków konsumenckich tego kontynentu. Z Wielkiego Księstwa Kuehne+Nagel zaspokaja złożone i dynamiczne potrzeby swoich klientów w zakresie łańcucha dostaw poprzez zintegrowane rozwiązania o wartości dodanej – zwłaszcza w obszarze realizacji e-commerce. Obejmuje to zarządzanie zapasami, kompletację, pakowanie i wysyłkę zamówień, zarządzanie zwrotami, a także usługi o wartości dodanej.

Węzeł logistyczny dla Europy

Klaus-Michael Kühne komentuje: „Po obiecującym początku 51 lat temu, Kuehne+Nagel stale rozwija swoje multimodalne rozwiązania logistyczne w Luksemburgu, a teraz jeszcze bardziej wzmacnia funkcję strategicznego węzła logistyki kontraktowej w Europie. Podkreśla to również nasze zaufanie do tej lokalizacji biznesowej oraz owocną współpracę z rządem Luksemburga i władzami lokalnymi Contern.”

Zielona inwestycja

Tobias Jerschke, dyrektor zarządzający Kuehne+Nagel BeLux, dodaje: „Nowe centrum logistyczne doskonale uzupełnia nasze istniejące centrum e-commerce w Belgii, zapewniając krótkie terminy realizacji. Jednocześnie zadaszenia magazynów doskonale nadają się do największej jak dotąd instalacji fotowoltaicznej firmy Enovos – głównego dostawcy energii w Luksemburgu. Wspieranie przejścia na zieloną energię w tym kraju podkreśla silne zaangażowanie Kuehne+Nagel w zrównoważony rozwój w ramach ambitnych celów zerowej emisji dwutlenku węgla”.

Kuehne+Nagel Luksemburg zatrudnia dziś ponad 700 osób i posiada 100 000 mkw powierzchni magazynowej. Ponadto firma ma historycznie silną pozycję w logistyce drogowej, morskiej i lotniczej (z biurem na lotnisku Findel), a także w logistyce zintegrowanej, której zespoły zarządzają kontraktami regionalnymi i globalnymi dla klientów 4PL ze szczególnym uwzględnieniem sektorów przemysłowych, farmaceutycznych i elektroniki użytkowej.