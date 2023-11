Biznes i technologie

Kuehne+Nagel wzmacnia własną sieć drobnicową w Europie

Autor: opr. RW

Data: 30-10-2023, 17:30

Kuehne+Nagel otworzyło nowy oddział w Turynie we Włoszech. Jest to najnowsza inwestycja w europejskiej sieci drobnicowej, aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby klientów. Transport drobnicowy to usługa, która umożliwia klientom rezerwację serwisu drogowego dla przesyłek do 6 palet lub 2,4 metra załadunku, które są następnie grupowane z innymi przesyłkami w celu optymalizacji pojemności pojazdów ciężarowych.

Kuehne+Nagel wzmacnia własną sieć drobnicową w Europie /fot. mat.pras