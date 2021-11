Kuźnica: Wydłuża się kolejka tirów na granicy z Białorusią

Do 34 godzin oczekiwania wydłużył się we wtorek w południe czas oczekiwania kierowców ciężarówek na wyjazd z Polski przez drogowe przejście graniczne w Bobrownikach. W związku z kryzysem migracyjnym, sąsiednie przejście w Kuźnicy jest zamknięte do odwołania.

Autor: PAP

Data: 09-11-2021, 13:48

Do 34 godzin oczekiwania wydłużył się we wtorek w południe czas oczekiwania kierowców ciężarówek na wyjazd z Polski przez drogowe przejście graniczne w Bobrownikach. fot. PAP/Artur Reszko

Kuźnica: Wydłuża się kolejka tirów na granicy z Białorusią

Regionalny System Ostrzegania poinformował wczesnym popołudniem, że w związku z tym, iż kolejka przed Bobrownikami ma 16 km długości, a czas oczekiwania na odprawę przedłużył się do 34 godzin (stan na godz. 12), przed Waliłami Stacją utworzona została strefa buforowa.

Strefy buforowe tworzone są na drogach dojazdowych podlaskich przejść z Białorusią, kiedy kolejka zaczyna się wydłużać i utrudnia ruch samochodów. Wówczas jest dzielona i porządkowana przez Straż Graniczną i policję. Gdy odprawiane są kolejne pojazdy z pierwszej części kolejki, sukcesywnie wpuszczane są do niej auta z drugiej jej części.

Kuźnica. Przejście zamknięte do odwołania

Kolejka tirów wydłużyła się w Bobrownikach znacznie, co ma związek z tym, że zamknięte jest od 7 rano we wtorek - do odwołania - sąsiednie przejście graniczne w Kuźnicy. "Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko - białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy" - podała SG w komunikacie.

Od godziny 20 w poniedziałek informacje o zamknięciu przejścia w Kuźnicy zaczęła wyświetlać na tablicach na drogach krajowych w Podlaskiem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do Kuźnicy z Białegostoku prowadzi droga krajowa nr 19. Stosowne ostrzeżenie alarmowe ukazało się też wcześniej w RSO z adnotacją, że podróżni powinni kierować się na przejścia w Bobrownikach lub Kukurykach (Koroszczynie), które jest w województwie lubelskim.