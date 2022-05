Langowski Logistics zwiększył powierzchnię w Panattoni Park Pruszków II

Firma Langowski Logistics, specjalizująca się w spedycji i logistyce międzynarodowej, rozszerzyła współpracę z Panattoni Park Pruszków II i wynajęła 7 500 mkw. dodatkowej powierzchni magazynowej. Najemca po raz kolejny skorzystał ze wsparcia specjalistów z firmy doradczej Newmark Polska.

Langowski Logistics koncentruje się na rynku TSL

Firma Langowski Logistics koncentruje się na rynku TSL. Do grona jej klientów należą zarówno polscy, jak i zagraniczni eksporterzy i importerzy. Od samego początku działalności spółka stawia na kompleksową obsługę swoich partnerów, oferując im usługi spedycyjne z wykorzystaniem transportu morskiego, kolejowego, lotniczego i drogowego, a także usługi logistyki magazynowej w 5 lokalizacjach w Polsce – w tym w Warszawie. Spółka Langowski Logistics prowadzi także własną agencję celną, zapewniając współpracującym podmiotom sprawne odprawy ładunków.

Po nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych za granicą i rozszerzeniu współpracy z dotychczasowymi kontrahentami, nasz Klient zdecydował o zwiększeniu powierzchni logistycznej w Panattoni Park Pruszków II. Rozszerzenie współpracy z dotychczasowym wynajmującym było podyktowane położeniem centrum magazynowego – znajduje się ono w niewielkiej odległości od terminala intermodalnego. Cieszymy się, że po raz kolejny firma Langowski Logistics obdarzyła nas zaufaniem i skorzystała z naszej pomocy. - Jakub Dudkiewicz, Associate w Newmark Polska.

Panattoni Park Pruszków II to centrum magazynowe zlokalizowane bezpośrednio przy autostradzie A2, w pobliżu węzła „Pruszków”. Do dyspozycji najemców są magazyny klasy A dostosowane również do prowadzenia na ich terenie lekkiej produkcji.