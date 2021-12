Logicor oddaje nową powierzchnie magazynową w Bukareszcie

Logicor, wiodący właściciel i zarządca nieruchomości logistycznych w Europie, zakończył budowę nowoczesnego magazynu w Mogoșoaii w Rumunii. Nowo wybudowany budynek D o powierzchni 38 000 m2, w całości wynajęty jeszcze przed zakończeniem budowy, jest częścią parku logistycznego Logicor Bucharest I, którego lokalizacja gwarantuje szybki dostęp dystrybucyjny do Bukaresztu i reszty kraju.

Autor: opr. RW

Data: 20-12-2021, 18:32

Po zakończeniu prac nad budynkiem D, park logistyczny składa się z czterech budynków o łącznej powierzchni 125 000 m2, które stanowią wysokiej jakości powierzchnię magazynową w atrakcyjnej lokalizacji, zapewniającej klientom szerokie możliwości połączeń komunikacyjnych w ramach transportu publicznego.

Zarówno międzynarodowe jak i lokalne firmy podpisały z Logicor umowy typu pre-let w ramach długoterminowego wynajmu. Najemcy reprezentują szeroki zakres branż, w tym produktów szybkozbywalnych (Kaufland Romania, Top Line Distribution, B&B Romania), branży farmaceutycznej (Fildas Romania), logistycznej i dystrybucyjnej (Vector International, Pro-Natur, SLS Cargo, Eurovet).

Nowoczesne rozwiązania

Dostrzegając potrzeby klientów Logicor przewidział także w parku Bucharest I dodatkowy, dedykowany magazyn o powierzchni 22 000 m2, który zapewni przyszłym najemcom nową powierzchnię i zagwarantuje dotychczasowym możliwość wzrostu w ramach jednej infrastruktury parkowej. Uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju oraz bazując na dużym doświadczeniu w tworzeniu nowoczesnych magazynów, Logicor zastosował w projekcie nowoczesne elementy wyposażenia takie jak inteligentne oświetlenie LED czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Dlatego też nowa infrastruktura będzie ubiegać się o certyfikat klasy BREEAM z oceną na poziomie „Very Good”.

Bartosz Mierzwiak, Managing Director, CEE & Northern Europe w Logicor, powiedział: „Popyt na wysokiej jakości nieruchomości logistyczne w okolicach Bukaresztu wciąż rośnie, co czyni ten region jednym z najbardziej dynamicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W parku logistycznym Bucharest I nasi klienci znajdą wysokiej klasy powierzchnie magazynowe, które można dostosowywać do indywidualnych potrzeb celem wsparcia ich potencjału rozwojowego. W Rumunii posiadamy grunty pozwalające na budowę ponad 450 000 m2 wysokiej jakości powierzchni w najlepszych regionach logistycznych i jesteśmy świetnie przygotowani do spełnienia wymagań klientów”.

Mihai Diaconescu, Senior Asset and Development Manager w Logicor Romania, dodał: „Cieszymy się, że możemy wspierać naszych klientów dostarczając im pierwszorzędne, nowoczesne powierzchnie magazynowe w regionie Bukaresztu. Chcąc pomóc najemcom w ekspansji, staramy się tworzyć idealne możliwości poprzez oferowanie elastycznych, przyjaznych środowisku powierzchni o wysokiej jakości. W Logicor wspieramy rozwój naszych klientów i bardzo cenimy sobie długoterminowe partnerstwa”.