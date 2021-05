Logistyka potrzebuje rozwiązań z obszaru big data analytics

Brak odpowiedniego wsparcia ze strony systemów IT, niedobór wykwalifikowanej kadry oraz zbyt wysokie koszty logistyki to główne hamulce rozwoju logistyki w Polsce i wyzwania, z jakimi mierzą się firmy działające w tym obszarze. Ich zdaniem przyszłością branży są automatyzacja i robotyzacja w magazynach, rozwiązania z obszaru big data analytics i autonomiczne wózki AGV.

Ostatnie miesiące przyniosły wyraźne wzrosty w wielu obszarach sektora logistyki.

Aby zapewnić sobie utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa chcą inwestować w pozyskiwanie nowych pracowników, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz budowę nowych magazynów. To tylko niektóre wnioski płynące z opublikowanego dziś raportu „Logistyka w Polsce”, przygotowanego przez ManpowerGroup we współpracy z Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.

Z opublikowanego dziś raportu „Logistyka w Polsce” wynika, że polskie przedsiębiorstwa pozytywnie oceniają sektor logistyki – 80% ocenia go dobrze lub bardzo dobrze. Opinie firm dotyczące wpływu Brexitu na atrakcyjność branży również są optymistyczne – 44% szacuje, że jego wpływ będzie korzystny w perspektywie długofalowej. Co więcej, większość badanych organizacji (84%) planuje wzrosty obrotów w bieżącym roku – najczęściej w granicach 10-30%.

- Ostatnie miesiące, upływające pod znakiem koronawirusa, przyniosły wyraźne wzrosty w wielu obszarach sektora logistyki, a optymizm firm nie uległ osłabieniu. Wszyscy jesteśmy aktywnymi uczestnikami tego zjawiska, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju logistyki chociażby poprzez robienie zakupów w kanale e-commerce. Czerpią z tego korzyści firmy kurierskie, osiągając rekordowe wyniki, jak i znamienita większość całego sektora logistyki – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor Manpower.

- Polscy menedżerowie dość wysoko oceniają sektor logistyki w Polsce. Jednocześnie tylko 14% organizuje procesy logistyczne samodzielnie, a 86% współpracuje z firmami logistycznymi. Oznacza to, że polski rynek logistyki osiągnął już dojrzałość, a usługi logistyczne są dość powszechnie stosowane i cieszą się uznaniem – mówi dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.

Brak właściwych systemów IT kluczowym wyzwaniem dla logistyki

Mimo pozytywnej oceny branży, większość firm mierzy się z wyzwaniami, wskazując najczęściej na brak odpowiedniego wsparcia ze strony systemów IT, o czym mówi 38% badanych, a także na niedobór wykwalifikowanej kadry, o czym wspomina 34% respondentów. Na zbyt wysokie koszty logistyki narzeka 31% reprezentantów sektora, niewłaściwy zapas wskazuje jako problem 28% specjalistów logistyki, zaś 25% zwraca uwagę na trudną współpracę z przewoźnikami.

Automatyzacja przyszłością polskiej logistyki

Raport „Logistyka w Polsce” potwierdza też, że największych szans na rozwój obszaru logistyki firmy upatrują w automatyzacji i robotyzacji magazynów, na co wskazują trzy na cztery zapytane organizacje (75%). Jedna trzecia dostrzega korzyści z wykorzystania rozwiązań z zakresu big data analytics (35%) oraz autonomicznych wózków AGV (34%). Do rozwoju logistyki w najbliższych latach według respondentów badania przyczynią się również autonomiczne pojazdy w dystrybucji (28%) oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (28%).

Właśnie w te rozwiązania, które są oceniane jako najbardziej perspektywiczne dla rozwoju branży, firmy chcą inwestować w nadchodzących latach. Wprowadzenie robotyzacji i automatyzacji w magazynie planuje 63% badanych. Z kolei 24% chce wdrażać autonomiczne wózki AGV i tyle samo firm rozwiązania big data analytics. W co jeszcze mają zamiar inwestować organizacje w najbliższym czasie? W planach ponad połowy firm jest inwestycja w pozyskiwanie nowych pracowników (54%), wdrażanie nowoczesnych technologii (42%) i budowa nowych magazynów (35%). 27% planuje zakup systemów IT, a 26% nowej floty.

- Polskie przedsiębiorstwa prowadzą na bieżąco monitoring efektywności działań logistycznych poprzez raportowanie wskaźników logistycznych, dzięki temu mogą poprawiać swoje procesy i lepiej obsługiwać klientów. Menedżerowie i właściciele firm zamierzają cały czas to polepszać, między innymi dzięki inwestycjom w rozwiązania technologiczne, takie jak automatyzacja i robotyzacja w magazynach, autonomiczne wózki AGV i Big Data. Ważnym sygnałem jest to, że 54% firm chce w tym roku inwestować w nowych pracowników. Mniej niż połowa badanych prowadzi sprzedaż przez internet, co oznacza, że jest w tym obszarze jeszcze duży potencjał rozwojowy, ale też sporo wyzwań, bo logistyka e-commerce jest bardziej skomplikowana niż handlu tradycyjnego – wymaga nie tylko innej infrastruktury, ale także pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami – podsumowuje Arkadiusz Kawa.

Potrzebna automatyzacja

Firmy, zapytane o plany automatyzacji procesów, najczęściej wskazywały na automatyzację procesów magazynowych (56%), transportowych (17%) i produkcyjnych (16%). Konsekwencją tego działania będzie wdrożenie w automatyzowanych działach programów rozwojowych dla pracowników (35%) oraz pozyskiwanie kadr z kompetencjami niezbędnymi dla funkcjonowania działu (34%). W 18% firm automatyzacja doprowadzi do zmniejszenia liczby etatów w zespole poddanym automatyzacji.

- Jak potwierdzili respondenci badania, kluczowym hamulcem dla rozwoju branży staje się brak wykwalifikowanej kadry. Zwraca na to uwagę ponad jedna trzecia ankietowanych. Jednocześnie rośnie zainteresowanie innowacyjnymi technologiami z zakresu automatyzacji i robotyzacji w magazynach. Nadal jednak więcej niż połowa badanych jako najważniejszy obszar inwestycji w tym roku wskazuje pozyskanie nowych pracowników, mniejszą wagę przywiązując do wdrażania nowoczesnych technologii. Człowiek pozostaje więc kluczowym zasobem organizacji – podsumowuje Tomasz Walenczak.