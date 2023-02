Projekt lotniska Katowice o wartości ok. 95 mln zł, zakładający budowę nowego węzła towarowo-paliwowego z bocznicą kolejową, uzyskał prawie 50 mln zł unijnego dofinansowania – przekazał prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

Lotnisko Katowice ze środkami europejskimi na węzeł towarowo-paliwowy; fot. unsplash

Lotnisko Katowice

W poniedziałkowej porannej rozmowie na antenie Radia Katowice Tomasik poinformował o pozyskaniu przez GTL europejskich środków dotacyjnych na budowę multimodalnego węzła transportowego do obsługi towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową połączoną z odbudowywaną linią kolejową nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie.

"To bardzo ważna inwestycja: jak widzimy, nasz port rozwija się w kierunku obsługi towarów bardzo dynamicznie. Przez ostatnie dwa lata zwiększyliśmy dwukrotnie poziom obsługi cargo w Pyrzowicach. Już dzisiaj to jest ponad 40 tys. ton rocznie" - mówił szef GTL.

"Stawiamy na ten segment rynku, dlatego też chcemy rozbudowywać infrastrukturę. To będzie bardzo złożony projekt: budowa multimodalnego węzła transportowego do obsługi towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową" - zasygnalizował.

"Realizujemy go już od 2018 r., gdy kupiliśmy grunt od Agencji Mienia Wojskowego; wiedząc, że będzie budowane połączenie kolejowe, wykorzystaliśmy ten moment i dzisiaj mamy i pozwolenie na budowę, i decyzję środowiskową, także tylko będzie potrzebny czas na realizację" - wskazał.

Wyjaśnił, że będzie to ważna infrastruktura przede wszystkim z punktu widzenia dostaw paliw lotniczych: Katowice są drugim po Warszawie lotniskiem w kraju pod względem sprzedaży paliw, które będą odtąd dostarczane koleją. Będzie to infrastruktura krytyczna - zapewniająca ciągłość dostaw - i infrastruktura podwójnego zastosowania. Poza budową bocznicy i trzech zbiorników paliw, powstanie m.in. rampa kolejowa.

W rozmowie Tomasik był też pytany o oczekiwaną od lat budowę przy terminalach pasażerskich strefy "kiss and fly": szybkiego wysiadania i zabierania pasażerów (dotychczas wjazd pod terminale oznacza konieczność opłacenia parkingu). Szef GTL odpowiedział, że będzie to element docelowej przebudowy układu komunikacyjnego przy lotnisku, która obecnie wiąże się z odbudową linii kolejowej nr 182, a której pierwszy etap ma zostać oddany w czerwcu br.

Kolejnym elementem ma być przygotowywany projekt budowy nowego terminalu, który powstanie w miejsce terminalu A. "W tym projekcie znajdzie się już ten kolejny etap rozbudowy infrastruktury drogowej i wtedy na pewno będzie możliwość wprowadzenia też usługi +kiss and fly+" - uściślił prezes.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Pandemia koronawirusa w latach 2020-2021 zahamowała wzrost przewozów. W 2020 r. z sieci połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, a w 2021 r. - 2,32 mln. Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich - z portu skorzystało 4,42 mln osób.

Jak przekazał w poniedziałek Tomasik, aktualna prognoza na 2023 r. zakłada obsłużenie 5,3 mln podróżnych, co byłoby nowym najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport. Byłby to 20-procentowy wzrost ruchu w porównaniu do 2022 r.

"Wszystkie informacje z rynku są bardzo pozytywne, mówię tu głównie o czarterach, o sprzedaży, przedsprzedaży wyjazdów wakacyjnych. Myślę też, że ilość i wielkość połączeń regularnych, oferowanych głównie przez przewoźników niskokosztowych, jest wystarczająca" - ocenił szef GTL.

Przypomniał, że oddany jeszcze w czasie pandemii terminal B, jeden z dwóch terminali wylotowych, ma przepustowość ok. 4 mln pasażerów - obecna infrastruktura wystarczy więc na ok. 7-8 mln pasażerów w skali roku. Lotnisko już teraz pracuje jednak nad dalszą rozbudową - próg 7 mln pasażerów rocznie może bowiem zostać przekroczony już ok. 2028 r.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach komercyjnego cargo.