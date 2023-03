Mainfreight, dostawca usług logistycznych, podpisał umowę na blisko 2540 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w Panattoni Park Sosnowiec III. W transakcji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Mainfreight otwiera magazyn w Sosnowcu /fot. mat.pras

Trzeci oddział Mainfreight w Polsce

Mainfreight to globalny operator logistyczny zajmujący się magazynowaniem, transportem morskim i lotniczym oraz krajowym, jak i międzynarodowym transportem drogowym. Firma ma oddziały w Azji, Australii, Europie, Nowej Zelandii i obu Amerykach i wciąż rozszerza swój globalny zasięg, a z uwagi na szeroko zakrojoną działalność wymaga również precyzyjnie określonych warunków powierzchni magazynowych. Stąd też decyzja o wynajęciu magazynu o powierzchni niemal 2230 mkw. i biura o wielkości prawie 305 mkw. w Sosnowcu. Nowa inwestycja Mainfreight to jednocześnie 3 oddział tej firmy w Polsce.

Dzięki nowemu magazynowi będziemy w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, a nasz zespół będzie się cieszyć większą przestrzenią i komfortem pracy. Dużym atutem nowej lokalizacji jest bliskość między innymi Sosnowca i Katowic, a także trasy S1. W nowym obiekcie uruchomimy magazyn typu cross-dock, wyposażony w 8 ramp służących do przeładunków samochodów ciężarowych, co znacząco usprawni obsługę aut liniowych wyjeżdżających codziennie do Rumunii, Hiszpanii, Francji, Portugalii i krajów Beneluksu. Dodatkowo, nowy magazyn Mainfreight wyróżnia się proekologicznymi rozwiązaniami z zakresu oszczędności energii i został wybudowany zgodnie ze standardami BREEAM na poziomie Very Good – tłumaczy Rafał Maciaszek, Branch Manager, Mainfreight Europe.

Klient zwrócił się do nas z niestandardowymi wytycznymi dotyczącymi specyfikacji technicznej. Firma Mainfreight poszukiwała płytkiego magazynu z dużą liczbą doków. Powierzchnia biurowa również musiała spełniać określone wymagania - należało zapewnić duży open space dla wszystkich pracowników oraz zaplecze socjalne. Ważne było również odpowiednie doświetlenie pomieszczeń naturalnym światłem. Wierzymy, że wybór magazynu w Panattoni Park Sosnowiec III spełni wszystkie oczekiwania klienta – komentuje Katarzyna Kocel, Negotiator, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

Panattoni na Śląsku

Panattoni to wiodący deweloper logistyczny w Europie. Panattoni Park Sosnowiec III to obiekt o łącznej powierzchni 80 tys. mkw. Ze względu na swoje świetne położenie, zapewnia doskonały dostęp do 4,5-milionowej Aglomeracji Śląskiej oraz innych miast południowej Polski, w tym Krakowa. Zlokalizowany jest w pobliżu drogi ekspresowej S1, a także w niedużej odległości od autostrady A4 i Katowickiej Strefy Ekonomicznej.

W województwie śląskim dostarczyliśmy już ok. 2,5 mln m kw. powierzchni przemysłowych – więcej niż w jakimkolwiek innym regionie w Polsce. Obszar ten ma ogromny potencjał, zmieniając się z zagłębia wydobywczego w motor napędowy takich branż jak automotive, przemysł, czy – tak jak w przypadku firmy Mainfreight Europe – logistyka. Dostarczając w regionie zaawansowane technologicznie obiekty tworzymy nowoczesne platformy biznesowe, a przedsiębiorstwa coraz częściej przenoszą tu także swoje siedziby, potwierdzając bardzo wysoki standard powierzchni biurowych, które realizujemy w ramach parków. Przed województwem śląskim jeszcze wiele lat rozwoju, w którym chcemy aktywnie partycypować – podsumowuje Justyna Kononowicz, Senior Leasing Manager z Panattoni.