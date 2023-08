Ponadto, na koniec czerwca w budowie pozostawało 2,1 mln mkw. magazynów, a dość wysoka aktywność deweloperska napędzana jest wyższymi stawkami czynszów, które zachęcają inwestorów do rozpoczynania nowych projektów. Dodatkowo, pod względem całkowitych zasobów magazynowych nasz kraj wszedł do grupy trzech największych w UE rynków, zajmując trzecie miejsce za Niemcami i Francją.

W II kwartale deweloperzy magazynowi dostarczyli na rynek prawie 710 000 mkw., z czego 35% pozostało dostępne do wynajęcia. To z kolei przełożyło się na dalszy wzrost ilości pustostanów, które objęły powierzchnię 2,03 mln mkw.

Wskaźnik pustostanów wzrósł, do 7,6%, czyli o 3,4 pp. r/r i 0,3 pp. kw./kw. To najwyższy poziom zanotowany od grudnia 2020 roku. Całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce na koniec II kwartału wzrosły natomiast o 19% r/r i wyniosły 30,66 mln mkw. – tłumaczy Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

W II kw. rozpoczęto budowę kolejnych 670 000 mkw. powierzchni magazynowej, przy czym większość projektów, bo aż 480 000 mkw. dotyczyła inwestycji spekulacyjnych.

Łącznie na koniec czerwca tego roku w budowie pozostawało 2,1 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego 61% było dostępne do wynajęcia. Dotyczyło to przede wszystkim Mazowsza, województwa łódzkiego i dolnośląskiego, gdzie firmy mogły wynająć odpowiednio 327 000 mkw., 240 000 mkw. i 227 000 mkw. powierzchni. Warto dodać, że wskaźnik aktywności deweloperskiej może być napędzany wyższymi czynszami, co zachęca inwestorów do rozpoczynania nowych projektów magazynowych. Coraz większy wolumen powierzchni magazynowej pozwolił Polsce dołączyć do grupy trzech największych rynków magazynowych w Unii Europejskiej, których zasoby przekraczają 30 mln mkw. Nasz kraj wyprzedził Holandię u zajmuje aktualnie 3. miejsce za Niemcami i Francją

- dodaje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield.