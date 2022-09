Mniejsza kolejka tirów oczekujących na wjazd z Ukrainy do Polski

Autor: PAP

Data: 14-09-2022, 12:14

Do 1,8 tys. zmniejszyła się w środę liczba ciężarówek oczekujących po ukraińskiej stronie na wjazd do Polski – poinformował PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. We wtorek w kolejce znajdowało się około 2,4 tys. pojazdów.

Mniejsza kolejka tirów oczekujących na wjazd z Ukrainy do Polski /fot. PAP