Morawiecki: główny temat w Davos, to w jaki sposób odbudować łańcuchy dostaw

Głównym tematem w Davos jest, w jaki sposób odbudować poszarpane łańcuchy dostaw, które zniszczyły pandemia i wojna na Ukrainie - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w firmie Siltec w Pruszkowie. Polska nie chcę być tylko podwykonawcą - dodał.

Data: 25-05-2022, 09:35

"W Davos, toczą się debaty, które decydują o przyszłości świata, niektórzy mówią, że tam rozdaje się karty" - zaznaczył szef rządu. Jak powiedział, to tutaj, wykuwa się przyszłość polskiej gospodarki. "I z całą pewnością mogę powiedzieć, że jak obserwuję, jak dzisiejszy kryzys wpływa na przedsiębiorców polskich i za granicą, to jestem przekonany, że także z tego kryzysu wyjdziemy mocniejsi" - mówił.

"Główny temat w Davos, to dzisiaj, w jaki sposób odbudować poszarpane łańcuchy dostaw. Najpierw pandemia, a teraz wojna na Ukrainie, zniszczyła łańcuchy dostaw. Polska nie chcę być tylko podwykonawcą. I jeśli nie chcemy być monterem cudzych projektów, to musimy tworzyć własne rozwiązania" - podkreślił.

Jak mówił premier, firma Siltec w Pruszkowie eksportuje swoje produkty do niemal wszystkich krajów NATO, w tym do krajów Unii Europejskiej. "Można sobie wyobrazić zatem, jak wysokie są to zaawansowane technologie tutaj produkowane; jesteśmy z tego dumni, że mamy takie firmy jak Siltec" - zaznaczył. Dodał, że taka firma jest nie tylko certyfikowana przez nasze służby specjalne, ale także przez specjalne innych krajów.

Firma Siltec w Pruszkowie istnieje na rynku 40 lat. Dostarcza w Polsce i poza granicami produkty i usługi: wyposażenie służące do ochrony informacji niejawnych i wrażliwych, agregaty prądotwórcze małej i dużej mocy, nowoczesne rozwiązania specjalne, prowadzimy badania i z sukcesem budujemy prototypy nowych urządzeń, także dla resortów mundurowych i instytucji centralnych państwa.