Nowa inwestycja Mlekpolu zoptymalizuje logistykę firmy

Mlekpol przygotowuje się do nowej inwestycji. W Grajewie powstanie magazyn wysokiego składowania. To efekt stałego rozwoju firmy, który ma na celu ciągłe zwiększanie ilości asortymentu, wzrost wydajności i optymalizację logistyki dostaw. Powstanie magazynu to także odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku dotyczące dystrybucji produktów i rosnący popyt na artykuły nabiałowe.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 18-10-2021, 12:14

Nowa inwestycja Mlekpolu zoptymalizuje logistykę firmy

Z roku na rok SM Mlekpol notuje wzrost zapotrzebowania rynku na swoje produkty mleczarskie. Jest to dowód rosnącego zaufania konsumentów do ich jakości, oraz ciągłego rozwoju Spółdzielni. Branża FMCG wymaga dużej częstotliwości dostaw gwarantującej jak najświeższy produkt na półce sklepowej. To generuje potrzebę tworzenia nowych jednostek dystrybucyjnych (palet) składających się z kilku SKU (jednostek magazynowych) w wielu standardach logistycznych, zgodnych z oczekiwaniami poszczególnych klientów. Właśnie dlatego Spółdzielnia podjęła decyzję o budowie magazynu wysokiego składowania – komentuje Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol.

Magazyn wysokiego składowania to kolejna inwestycja SM Mlekpol, która pozwoli podnieść wydajność firmy, dzięki zwiększeniu przestrzeni do magazynowania towarów. To nie tylko ogromna powierzchnia użytkowa, jest to także nowoczesne, wysoce zautomatyzowane i wyspecjalizowane centrum logistyczne umożliwiające bardzo szybkie przygotowanie produktów do dystrybucji, co pozwala odpowiadać na zmieniające się potrzeby i wymagania rynku oraz skrócenie czasu realizacji zamówień klientów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Budynek będzie połączony antresolą z istniejącym obiektem handlowo-magazynowym, co umożliwi swobodny transport wyrobów pomiędzy magazynami, jak również ułatwi poruszanie się po nim pracownikom.

W magazynie będzie przechowywanych 850 indeksów SKU, w tym 700 w strefie chłodzonej i 150 w niechłodzonej (budynek pomieści ponad 50 tys. jednostek paletowych z gotowym wyrobem). Docelowo, w godzinach szczytowego obciążenia, możliwe będzie zarówno przyjęcie, jak i wydanie 20 samochodów z towarem na godzinę. Także procesy depaletyzacji i paletyzacji zostaną maksymalnie zautomatyzowane, co pozwoli znacząco je przyspieszyć – wyjaśnia Waldemar Szczepankiewicz, Dyrektor ds. Inwestycji w SM Mlekpol.

SM Mlekpol zakłada, że w ciągu sześciu miesięcy zostanie podpisana umowa z wykonawcą, a rok zajmie otrzymanie zezwoleń na budowę i wykonanie projektów. Budowa magazynu potrwa około dwa lata, uzyskanie maksymalnej wydajności inwestycji po rozpoczęciu jej działania zostanie osiągnięte mniej więcej po roku.