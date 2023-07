CEVA Logistics uruchomiła międzynarodowe połączenie w transporcie drogowym (TIR) wzdłuż korytarza Chin-Kirgistan-Uzbekistan, które otworzy nowe szlaki handlowe w Chinach i Azji Środkowej. Otwarcie trasy przyspieszy wzrost wymiany handlowej między tymi krajami i przyniesie korzyści w regionie.

Nowe połączenie drogowe wzdłuż korytarza Chiny-Kirgistan-Uzbekistan

Konwój ciężarówek z Chin

CEVA Logistics zorganizowała ceremonię przecięcia wstęgi, aby uczcić uruchomienie trasy, gdy konwój 6 ciężarówek opuścił miasto Kashgar na zachodzie Chin i przekroczył granicę z Kirgistanem. Pierwsze ciężarówki, wypełnione komponentami przemysłowymi, częściami samochodowymi i towarami konsumenckimi, po pokonaniu ok. 1100 km, dotarły pomyślnie do Samarkandy, drugiego co do wielkości miasta Uzbekistanu.

Dzięki udanemu pilotażowi CEVA przewiduje uruchomienie bardziej regularnych operacji drogowych na nowej trasie, z wykorzystaniem około 100 ciężarówek miesięcznie. CEVA będzie nadal optymalizować ofertę produktową w zakresie transportu drogowego i kolejowego, tak aby otwierać bezpośrednie trasy a jednocześnie wzmacniać możliwości intermodalne. Będziemy rozwijać kolejne szlaki handlowe z Chin na Zachód i zwiększymy efektywność handlu wzdłuż korytarza - mówi Joanna Zhu, dyrektor zarządzająca Greater China, CEVA Logistics

Korytarz Południowy ułatwi handel w regionie

W Azji Środkowej biegnie główna trasa Jedwabnego Szlaku Han-Tang. Korytarz transportu naziemnego China-Kirgistan-Uzbekistan jest konkretnym przykładem chińskiej inicjatywy „Jedwabnego Szlaku". Otwarcie południowego korytarza może zmienić cały schemat transportu w zachodnich Chinach. Południowy korytarz ma też poszerzyć zasięg Euroazjatyckiego Mostu Kontynentalnego. Ponieważ w Kashgarze powstaje coraz więcej parków logistycznych, z uruchomienia nowej trasy skorzystają głównie firmy eksportujące towary takie jak części samochodowe, gotowe pojazdy, towary konsumenckie i e-commerce. CEVA przewiduje także, że w miarę ustabilizowania trasy Chiny-Kirgistan-Uzbekistan, Kaszgar stanie się centrum konsolidacji transportu naziemnego dla zachodnich Chin.

CEVA, oprócz rozwiązania w transporcie drogowym (TIR), wciąż poszukuje i wzmacnia swoje rozwiązania multimodalne a także, w miarę rozwoju infrastruktury w regionie, otwiera nowe, bezpośrednie trasy. Zgodnie z planami, w 2025 r. ma zakończyć się budowa Kolei China-Kirgistan-Uzbekistan, najkrótszej trasy towarowej z Chin na Bliski Wschód i do Europy. Oczekuje się, że linia kolejowa będzie liczyć ponad 500 km, w tym ponad 200 km w Chinach, 250 km w Kirgistanie i ostatnie 50 km w Uzbekistanie.