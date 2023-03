Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, z kolejną realizacją w zachodniej części regionu Krakowa. Wiodący producent elementów do szyb zespolonych obejmie 9 400 m kw. w ramach obiektu BTS, który deweloper dostarczy w trzecim kwartale br. Z nowego zakładu firma obsługiwać będzie zarówno rynek krajowy, jak i rynki Unii Europejskiej.

Nowy obiekt BTS w ramach Panattoni Park Kraków West III

Przemysł stawia na Małopolskę

Panattoni dostarczyło w regionie stolicy Małopolski łącznie 213 000 m kw. W lutym br. deweloper ukończył ponad 20 000 m kw. w ramach Panattoni Park Kraków North dla Trivium Packaging, a zakład produkcyjny firmy jest największą ukończoną realizacją Panattoni dla jednego klienta w krakowskim portfolio.

Teraz Panattoni ruszyło z realizacją kolejnego zakładu produkcyjnego w Małopolsce. W Skawinie, niecałe 20 km od centrum stolicy regionu, deweloper realizuje Panattoni Park Kraków West III. W jego ramach w trzecim kwartale br. dostarczy blisko 9 500 m kw. w formule build-to-suit dla producenta elementów izolacyjnych do szyb zespolonych. Firma prowadzić będzie zarówno operacje produkcyjne, jak i magazynowanie produktu gotowego. Obiekt dzięki strategicznej lokalizacji – m.in. w sąsiedztwie fragmentu DK44, stanowiącego obwodnicę Skawiny i blisko węzła A4 – pozwoli na sprawną relokację z dotychczasowego zakładu firmy, a także umożliwi obsługę polskiego rynku oraz wielu rynków unijnych.

Małopolska jest bardzo atrakcyjna dla biznesu, charakteryzuje ją jednak mała dostępność gruntów pod inwestycje przemysłowe. Panattoni dzięki kolejnym obiektom napędza rynek i pomaga wykorzystać ogromny potencjał do działalności zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. To już trzecia realizacja w południowo-zachodniej części miasta, która zapewnia doskonałą ekspozycję m.in. na rynek słowacki czy czeski – mówi Filip Noworól, Senior Leasing Manager Panattoni.

Nowa lokalizacja Panattoni korzystna międzynarodowo

Panattoni Park Kraków West III pozwoli na dotarcie w ok. 80 minut do granicy polsko-słowackiej oraz w niecałe 2 godziny do granicy polsko-czeskiej. Ponadto bliskość węzła autostrady A4 – która przebiega niecałe 10 minut od inwestycji – zapewnia dobre połączenia do granicy południowo-zachodniej z Niemcami (m.in. przez Katowice, Opole i Wrocław) oraz południowo-wschodniej z Ukrainą (m.in. przez Rzeszów).

Inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wysokim standardem Panattoni i przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziome Excellent. Deweloper zaimplementuje m.in. czujniki zmierzchu dla oświetlenia zewnętrznego czy systemy inteligentnego zarządzania energią. Ponadto najemca skorzysta z białego montażu i wodooszczędnej armatury sanitarnej. Panattoni zrealizuje również infrastrukturę dla rowerzystów, a także przeprowadzi nasadzenia drzew i krzewów oraz łąk kwietnych na terenie inwestycja, wzbogacając lokalny ekosystem.