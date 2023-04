Biznes i technologie

Około 25 godzin czekania w Koroszczynie na wyjazd z Polski na Białoruś

Autor: PAP

Data: 02-04-2023, 10:18

Około 25 godzin czekają w niedzielę rano kierowcy tirów na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie), które jest jedynym działającym towarowym przejściem z Białorusią – podał rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Przejście graniczne w Koroszczynie jest jedynym działającym towarowym przejściem z Białorusią; fot. unsplash.com

Według strony białoruskiej w niedzielę rano na wjazd z Białorusi do Polski czeka ok. 900 pojazdów ciężarowych, co oznacza 26 godzin oczekiwania. W 25-godzinnej kolejce po polskiej stronie na wyjazd na Białoruś czeka ok. 750 tirów.

Odprawa na przejściu w Koroszczynie

W ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany - przekazał Deruś - na przejściu w Koroszczynie odprawiono w obu kierunkach 669 ciężarówek.