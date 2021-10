Organizacje przedsiębiorców: Działania InPostu na Cyprze w pełni legalne

Pięć organizacji zrzeszających przedsiębiorców wystosowało oświadczenie w sprawie tekstu "Gazety Wyborczej" na temat operacji finansowych InPostu na Cyprze.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 06-10-2021, 10:01

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców krytykują tekst "Wyborczej" o operacjach InPostu na Cyprze. fot. PTWP

InPost pod ostrzałem Wyborczej

Na początku października Gazeta Wyborcza opublikowała rezultat wielomiesięcznego śledztwa w sprawie InPostu. Dziennik sugeruje, że w przypadku cypryjskich spółek prezes InPostu podejmował działania niezgodne z prawem.

Rafał Brzoska opublikował w tej sprawie obszerne oświadczenie. Brzoska: Płaciłem, płacę i będę płacił podatki w Polsce. Prezes InPostu wskazuje m.in., że spółki zarejestrowane na Cyprze nie służyły unikaniu opodatkowania, a finansowaniu inwestycji Grupy w Rosji.

- Tak, w grupie kapitałowej Integer funkcjonowały spółki z siedzibą na Cyprze. Był i jest to w pełni transparentny i legalny sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki te nie służyły unikaniu opodatkowania, a finansowaniu inwestycji Grupy w Rosji. Inwestycje w Rosji prowadziliśmy z Cypru, gdyż zapewniało to większą ochronę prawną na bazie umów dwustronnych aniżeli między samą Polską a Rosją. Robiliśmy to w trosce o interes wszystkich akcjonariuszy - w innym przypadku działalibyśmy na szkodę spółki. Większość polskich podmiotów gospodarczych inwestujących poza krajem często decyduje się na inwestycje z podmiotów celowych ulokowanych w krajach UE, które mają bilateralne umowy na lepszym poziomie niż kraj spółki matki - napisał Brzoska.

InPost i spółki na Cyprze

Oświadczenie w sprawie tekstu opublikowały także organizacje zrzeszające przedsiębiorców: Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Business Centre Club oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

- W związku z publikacją artykułu „Pandora Papers: Cypryjskie kombinacje twórcy InPostu” (Gazeta Wyborcza, 3.10.2021 r.) zdumiewa nas sytuacja, w której artykuł czyni firmie zarzuty, opisując jej legalne działania. W pełni legalną częścią prowadzenia międzynarodowych firm jest bowiem korzystanie z infrastruktury prawnej innych państw członkowskich UE. W przypadku Cypru pomaga to skuteczniej chronić inwestycje np. na rynku rosyjskim - czytamy w oświadczeniu.

Organizacje apelują do GW o umożliwienie firmie InPost prezentacji wyczerpujących wyjaśnień wobec zarzutów postawionych w artykule.

- Na koniec pragniemy podkreślić, że InPost jest obecnie największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce! Podważenie wiarygodności narodowego czempiona, dające pracę 13 tysiącom osób i wpłacającego do budżetu 113 mln podatku CIT (2020 r.) musi opierać się na twardych dowodach. Zniszczyć wizerunek firmy jest bardzo łatwo, trudniej go odbudować. Dlatego nie ferujmy wyroków, bazując na wycinkowych informacjach - wskazują organizacje.