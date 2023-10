Grupa Orlen, poprzez spółkę zależną PGNiG Upstream Norway posiada ponad 42 proc. udziałów w Tommeliten A. Zasoby złoża oceniane są na 120-180 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział Orlenu wynosi 50-76 mln baryłek ekwiwalentu ropy, w tym 6-9 mld m sześc. gazu. Pozostali udziałowcy to ConocoPhillips Skandinavia jako operator, TotalEnergies, Var Energi, ConocoPhillips, ENI.

Jak zaznaczył koncern, Docelowo produkcja z Tommeliten A będzie prowadzona z wykorzystaniem 11 otworów i dostarczana za pomocą podgrzewanego rurociągu do infrastruktury na koncesji PL 018, skąd po dalszym uzdatnieniu będzie transportowana dalej, m.in. poprzez gazociąg Baltic Pipe do Polski.

Uruchomienie eksploatacji Tommeliten A oznacza dla Grupy ORLEN skokowy wzrost produkcji gazu. Przybliża to nas do realizacji strategicznego celu, jakim jest podwojenie wydobycia w Norwegii do poziomu 6 mld m sześc. gazu rocznie

- podkreślił prezes OIrlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.