Ostrzeżenie przed przymrozkami na południu kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł we wtorek przed przymrozkami, które spodziewane są w nocy w ośmiu województwach na południu kraju. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C.

Autor: PAP

Data: 19-04-2022, 14:28

Ostrzeżenie przed przymrozkami na południu kraju /fot Shuterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, a także dla części województwa lubelskiego i południowych części województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz dolnośląskiego.

Przymrozki przy gruncie do minus 3 stopni

Na przeważającym obszarze objętym alertami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C.

Dodatkowo, w części województwa dolnośląskiego, na obszarze powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm.

Mogą wystąpić zagrożenie dla zdrowia oraz życia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.