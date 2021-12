OTL podpisała umowę współpracy z Grupą Rhenus

W październiku Grupa OTL sfinalizowała sprzedaż spółki C.Hartwig Gdynia, specjalizującej się w spedycji kontenerowej. To już kolejna transakcja zrealizowana z Grupą Rhenus. W 2020 roku Rhenus odkupił od Grupy OTL spółkę Deutsche Binnenreederei A.G. operatora żeglugi śródlądowej.

Wpływy ze sprzedaży C.Hartwig Gdynia pozwoliły Grupie OTL na zredukowanie zadłużenia wobec wierzycieli finansowych do poziomu poniżej 66 mln zł, podczas gdy jeszcze 1,5 roku temu łączne, wymagalne zadłużenie Grupy OTL przekraczało 330 mln zł.

Grupa OTL zawarła z Grupą Rhenus porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego świadczenia usług.

Grupa OTL sprzedała swoje udziały w spółce C.Hartwig Gdynia S.A. (CHG), specjalizującej się w spedycji kontenerowej na rzecz Rhenus Beteiligungen International, firmy logistycznej o zasięgu globalnym. Zgodnie z realizowaną strategią rozwoju, Grupa OTL koncentruje obecnie swoją działalność operacyjną na realizacji przeładunków i obsłudze pełnego łańcucha logistycznego dla klientów korzystających z masowych i drobnicowych portów morskich, transportu morskiego, kolejowego i drogowego.

- Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Grupy OTL, jako silnego operatora portowego oferującego dodatkowe usługi spedycyjne i transportowe, pozwalające na realizację pełnego łańcucha logistycznego, podjęta została decyzja o sprzedaży spółki C.Hartwig Gdynia S.A. Segment spedycji kontenerowej prowadzonej przez CHG S.A. był mało synergiczny z kluczową dla OTL działalnością portową, jednocześnie CHG działając w ramach Grupy OTL osiągnął już swoje bariery rozwojowe. Wejście CHG w struktury globalnego gracza na rynku logistyki jakim jest Grupa Rhenus, zapewni CHG znacznie szersze perspektywy rozwojowe, głównie poprzez możliwość korzystania z globalnej sieci spedycyjnej posiadanej przez Grupę Rhenus – stwierdził Kamil Jedynak – Wiceprezes Zarządu OT Logistics.

Nabycie większościowych udziałów w CHG przez Grupę Rhenus to już kolejna transakcja zrealizowana pomiędzy tymi podmiotami. W 2020 roku Grupa Rhenus nabyła od OTL spółkę Deutsche Binnenreederei A.G. z siedzibą w Berlinie, specjalizującą się w żegludze śródlądowej. Po sfinalizowanej transakcji sprzedaży CHG, Grupa OTL i Grupa Rhenus zawarły porozumienie o współpracy w zakresie świadczenia wzajemnych usług w zakresie m.in.: masowych i drobnicowych przeładunków portowych, usług magazynowania i projektów logistycznych, a także spedycji i transportu w tym przede wszystkim z wykorzystaniem portów w Świnoujściu, Gdyni i Rijece.

- Współpraca z Grupą Rhenus nie skończy się na transakcji sprzedaży CHG. Dzięki dotychczasowym procesom mieliśmy okazję lepiej się poznać i nawiązać partnerskie relacje pomiędzy naszymi firmami. Okazało się, iż obszary naszych aktywności są komplementarne i stwarzają szerokie możliwości synergiczne dla obu grup, zarówno jeśli chodzi o zakres oferowanych usług jak i obszary geograficzne działalności. Wspólnie liczymy teraz na otwarcie nowego rozdziału w zakresie naszej współpracy. Po sprzedaży CHG nie mamy już obszarów potencjalnej konkurencji, co daje nam większą możliwość oferowania usług portowych dla klientów obsługiwanych przez Grupę Rhenus. Dysponując silnymi aktywami portowymi, dzięki współpracy z globalną firmą logistyczną, będziemy mogli istotnie poszerzyć skalę świadczonych usług – stwierdził Kamil Jedynak – Wiceprezes Zarządu OT Logistics.

Wpływy ze sprzedaży CHG Spółka przeznaczyła w większości na spłatę dotychczasowego zadłużenia wobec wierzycieli finansowych. Po rozliczeniu tej transakcji zadłużenie wobec obligatariuszy zostało obniżone do łącznej kwoty 60,75 mln zł. Jednocześnie po spłacie zadłużenia bankowego spółki CHG w wysokości ponad 21 mln zł, łączna wartość zadłużenia Grupy OTL z tytułu kredytów bankowych uległa obniżeniu do wysokości 5,2 mln zł. W tej sytuacji łączna wartość zobowiązań Grupy OTL pozostałych do spłaty wobec wierzycieli finansowych wynosi obecnie 65,9 mln zł.

Należy podkreślić, że jeszcze w I kwartale 2020 r. Grupa OTL posiadała ponad 330 mln zł wymagalnego zadłużenia wobec wierzycieli finansowych. Na przestrzeni 1,5 roku w efekcie działań restrukturyzacyjnych i dezinwestycyjnych Grupa OTL radykalnie zredukowała zadłużenie i odzyskała stabilność finansową.

- Naszym celem priorytetowym było obniżenie zadłużenia odsetkowego do bezpiecznego poziomu. Osiągnęliśmy ten cel po sprzedaży spółki CHG. Obecna wartość zadłużenia odsetkowego spadła poniżej poziomu 1,5 krotności EBIDTA planowanej do osiągania od 2022 r., po dekonsolidacji sprzedanych spółek. Zamierzeniem OTL jest dokonanie jednak refinansowania całego „starego” zadłużenia i rozpoczęcie współpracy z nowym podmiotem lub podmiotami finansującym, na nowych zasadach i warunkach. Liczymy, że będzie to możliwe już najpóźniej w I kwartale 2022 r. Zakończymy wtedy finalnym sukcesem trudny i bolesny proces restrukturyzacji Grupy OTL – mówi Konrad Hernik, prezes OT Logistics.