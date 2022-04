Otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną - 17 września

Oficjalne otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną nastąpi 17 września tego roku - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Autor: PAP

Data: 05-04-2022, 14:38

Oficjalne otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną nastąpi 17 września tego roku /Fot. PAP/Adam Warżawa

"17 września zostanie otwarty kanał (przez Mierzeję Wiślaną - PAP) i przepłyną nim pierwsze jednostki" - powiedział Gróbarczyk.

Dodał, że to inwestycja szczególna, która ma charakter przełomowy, a zatem data też musi być szczególna.

Data otwarcia odwraca historię

"W kontekście tragedii, która dzieje się na Ukrainie, agresji Rosji i tych działań, które były wymierzone w inwestycję, to data 17 września odwraca historię. Jednostki, które będą wpływały (przez kanał - PAP) otworzą nową drogę wodną. Drogę, która tyle lat była zamknięta i sterowana przez stronę rosyjską" - podkreślił wiceminister infrastruktury podczas konferencji na budowie kanału.

Gróbarczyk dodał, że "jest to ostatni akwen, ostatnie miejsce w Polsce, które cały czas podlegało ingerencji i interwencji strony rosyjskiej". Wskazał, że otwarcie nowej drogi wodnej będzie bardzo ważnym momentem dla władz państwowych. "Wszyscy Polacy, którzy będą chcieli uczestniczyć w otwarciu nowej drogi przez Mierzeję Wiślaną, są zaproszeni" - dodał.

Mówiąc o zaawansowaniu prac wskazał, że postęp budowy I etapu, czyli wykonaniu kanału żeglugowego, wynosi 90 proc.

Trudna inwestycja

"Ta droga była niezwykle trudna w realizacji, począwszy od forsowania całej idei czy też rozwiązań, które wybraliśmy. Pamiętamy, że miały to być Piaski, potem Skowronki, a ostatecznie jesteśmy tutaj w Nowym Świecie. Cały ten proces był niezwykle dla nas skomplikowany. Były protesty. Dziś wiemy, że niekoniecznie musiały wynikać ze względów ekologicznych. Mogły być stymulowane w ramach próby blokowania tej inwestycji" - dodał wiceminister.

Przypomniał, że strona rządowa musiała się też tłumaczyć z planów inwestycyjnych w Komisji Europejskiej. Jak dodał, "determinacja przede wszystkim rządu, premiera i wszystkich zaangażowanych w inwestycję, w tym dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, przebiega w kierunku zbliżającego się końca realizacji".

Przekop mierzei daje duże perspektywy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski ocenił, że nowa droga wodna to nowe perspektywy. Podkreślił, że ważnym momentem dla wykonawcy będzie zalanie śluzy. Ponadto, wykonawca będzie przygotowywał kolejne elementy do odbiorów. Przypomniał, że inwestycja składa się jeszcze z dwóch zadań, z których pierwsze dotyczyło obudowy rzeki Elbląg i budowy mostu w Nowakowie, oraz drugiego - pogłębienia drogi wodnej przez Zalew Wiślany i rzekę Elbląg.

Prezes NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska wyjaśniła, że roboty prowadzone są w dalszym ciągu na wschodnim falochronie i na sztucznej wyspie. Trwają testy śluzy i mostów. Mosty - południowy i północny oraz kapitanat Nowy Świat mają już pozwolenia na użytkowanie.

Przekop kanału Mierzei Wiślanej obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć oraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, a także nowy układ drogowy z mostami obrotowymi i budowę sztucznej wyspy na Zalewie.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.