Otwarto pierwszą stację wodorową PKN Orlen w Polsce

Autor: PAP

Data: 24-06-2022, 17:44

Pierwsza stacja wodorowa PKN Orlen w Polsce otwarta została w piątek w Krakowie; jak ocenił prezydent miasta Jacek Majchrowski, jest to kolejny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Inwestycja została przygotowana zgodnie ze strategią wodorową grupy Orlen.

Otwarto pierwszą stację wodorową PKN Orlen w Polsce /fot. PAP/Leszek Szymański

Pierwsza stacja wodorowa powstała w Krakowie

Prezydent stolicy Małopolski, podczas briefingu prasowego przypomniał, że dwa lata temu Krakowski Holding Komunalny i MPK podpisały umowę z Orlenem odnośnie autobusów wodorowych.

W tej chwili to się spełnia - pierwszy autobus wodorowy wyjedzie za chwilę na ulice Krakowa - powiedział Jacek Majchrowski.

Autobus linii 128 kursował będzie od piątku na trasie Zajezdnia Płaszów - Prądnik Czerwony.

Przyszłość linii wodorowej

W ocenie prezydenta "to oznacza, że działamy w sposób systematyczny dla osiągnięcia neutralności klimatycznej". "Sądzę, że te początki linii wodorowej będą dalej się rozwijały. Istniejącym zawsze problemem była kwestia stacji ładowania; w tej chwili jest on rozwiązany. Stacja ładowania jest, możemy +puścić+ autobus, a jeżeli on się sprawdzi, to będą i następne" - wskazał Majchrowski.

O technologii wodorowej zastosowanej przy produkcji prezentowanego pojazdu opowiedział Mateusz Figaszewski, dyrektor rozwoju elektromobilności i analiz rynku w Solaris.

Warto podkreślić, że jest to autobus elektryczny, z tą różnicą, że produkuje energię elektryczną na pokładzie pojazdu z wykorzystaniem wodoru. Podczas jazdy następuje proces odwróconej elektrolizy, w której zamieniamy wodę w energię elektryczną, dzięki czemu mamy jazdę całkowicie bezemisyjną - wyjaśnił Mateusz Figaszewski.

Jak doprecyzował dyrektor, jedynym produktem ubocznym w procesie wykorzystywania tej technologii jest para wodna i ciepło, które wykorzystujemy do ogrzewania lub chłodzenia tego pojazdu, przy wykorzystaniu specjalnej pompy ciepła. W jego ocenie, "jest to przyszłość transportu publicznego w coraz większej liczbie miast". "Mamy nadzieję, że Kraków na stałe dołączy wkrótce do grona miasta, wykorzystujących technologię wodorową" - podsumował Figaszewski.

Miejsce dla wodorowych autobusów

Pojazd zaprezentowany został na stacji obsługi autobusów Płaszów. Miejsce to, według zapowiedzi, zostanie przebudowane. Przygotowana została już koncepcja przebudowy całej stacji, gdzie znajdzie się przestrzeń na stację wodorową, trzypoziomwy parking dla autobusów wodorowych oraz całego zaplecza technicznego i administracyjnego, potrzebnego do obsługi tych pojazdów. "Planujemy, oczywiście za zgodą walnego zgromadzenia, które reprezentuje pan prezydent Krakowa, inwestycje poziomu 700 milionów zł, które obejmą zakup 150 autobusów wodorowych i budowę obiektu" - zadeklarował Rafał Świerczyński, prezes MPK w Krakowie.

Podczas piątkowego wydarzenia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek omówił założenia inwestycji, podejmowanych przez koncern w celu realizacji polityki niskiej emisji dwutlenku węgla. "PKN Orlen idzie w zeroemisyjność, to nie tylko słowa, to jest potężny proces inwestycyjny" - powiedział.

Zapowiedział także rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej na Bałtyku. "Za 1,5 roku jak pierwsza spółka Skarbu Państwa rozpoczniemy budowę farmy wiatrowej na Bałtyku" - powiedział. Dodał, że proces przygotowawczy został zakończony i obecnie trwa proces kontraktowania wykonawców inwestycji.

Biznes w transformacji - powstanie 100 stacji wodorowych

W ocenie Obajtka "dziś biznes wymaga swoistej transformacji". "Musimy inwestować w nowoczesne technologie, w nowoczesny rozwój, w zeroemisyjną energetykę, musimy inwestować w alternatywne paliwa. To jest przyszłość. Nie unikniemy inwestycji w tym kierunku jeżeli chcemy być firma rozwojową" - mówił szef koncernu. Obajtek podkreślił, że w ciągu 8 lat koncern zainwestuje w rozwój sektora wodorowego 7,4 mld zł.

Wyjaśnił, że dzięki pierwszemu hubowi wodorowemu w Trzebini, za pośrednictwem mobilnej stacji tankowania wodoru będą zasilane autobusy komunikacji miejskiej. Hub może produkować ok. 50 kg wodoru na godzinę. Prezes Orlenu dodał, że budowane są kolejne huby wodorowe. Następny ma powstać we Włocławku, który będzie mógł produkować ok. 170 kg wodoru na godzinę, a docelowo 500 kg. Kolejny hub ma powstać w Płocku (600 kg wodoru na godzinę).

Do końca tej dekady wybudujemy 10 hubów wodorowych zarówno w Polsce jak i w regionie - zapowiedział Daniel Obajtek.

Obajtek wskazał ponadto, że w ciągu 8 lat koncern zbuduje też ok. 100 stacji wodorowych. Pojawią się one na początku w Poznaniu, Katowicach, Pile, Włocławku.