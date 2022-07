Panatton zrealizował magazyn centralny dla Neonet

Panattoni zrealizował magazyn centralny dla Neonet. Uroczyste otwarcie odbędzie się w sierpniu br. Jedna z największych sieci sklepów elektronicznych w Polsce skorzysta z 44 000 m kw.

Duża powierzchnia dla Neonet

Uroczyste otwarcie odbędzie się w sierpniu br. Jedna z największych sieci sklepów elektronicznych w Polsce skorzysta z 44 000 m kw. w ramach Panattoni Park Łódź-Pabianice z możliwością ekspansji o kolejne 20 000 m kw. Powierzchnia została dostosowana do obsługi sprzedaży omnikanałowej w całym kraju. Wraz z oddaniem powierzchni dla Neonet, ukończony został pierwszy etap parku w Pabianicach, który docelowo zajmie 123 000 m kw. w ramach czterech budynków. Realizacja przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. W transakcji najmu pośredniczyła firma doradcza Colliers International.Z magazynu prosto do klienta. Panattoni ukończyło realizację magazynu centralnego dla Neonet, właściciela sieci ponad 300 elektromarketów w kraju.

Deweloper dostarczył 44 000 m kw., z możliwością ekspansji o kolejne 20 000 m kw., a w transakcji najmu pośredniczyła firma doradcza Colliers International. Jednym z najważniejszych zadań nowego magazynu będzie obsługa e-commerce firmy, który stale rośnie, odzwierciedlając światowe trendy. Jeszcze w marcu 2021 r. globalny rynek elektroniki online wyceniany był na 343 miliardy dolarów, a do 2025 roku ma wzrosnąć do nawet 511 miliardów. Zmiany są też zauważalne w Polsce, gdzie w 2020 r. internetowa sprzedaż takich sprzętów jak telefony, czy laptopy wzrosła o ponad 20 procent. Kolejni klienci przekonują się do tej formy zakupu, a jej atrakcyjność rośnie wraz ze skracającym się czasem dostawy.

„Branża marketów elektronicznych rośnie błyskawicznie, napędzana przez stały wzrost konsumpcji w segmencie rynku małych i dużych urządzeń elektronicznych oraz AGD. Dla różnych sieci dostarczyliśmy już ponad milion m kw. Nasze doświadczenie w obsłudze tej branży, a także aktywność na strategicznie położonym rynku Polski Centralnej czyni z nas idealnego partnera dla realizacji projektów o zasięgu ponadregionalnym. Cieszy nas, że sieć Neonet dostrzegła we współpracy z Panattoni szansę na kolejny krok w rozwoju na krajowym rynku i wierzymy, że nie jest to nasza ostatnia współpraca – mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director w Panattoni.

Kluczowe położenie

Położenie kluczem do sukcesu. Lokalizacja w centralnej Polsce, bliskość drogi S14 oraz położenie ok. 35 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2 stwarzają doskonałe warunki do obsługi klientów Neonet oraz sklepów stacjonarnych w całej Polsce. Sieć cały czas się rozwija, dlatego nowoczesna i dostosowana powierzchnia przemysłowa stała się niezbędna. W pabianickim obiekcie magazynowany będzie pełen zakres produktów Neonet. Dostarczając powierzchnię, Panattoni ukończyło I etap realizacji parku.

Panattoni Park Łódź-Pabianice osiągnie docelowo 123 000 m kw. w ramach czterech budynków, a realizacja drugiego z nich rozpocznie się w IV kw. 2022 r. Obiekty stworzą nowoczesny kompleks, oferujący szeroki wachlarz rozwiązań w ramach magazynowania i logistyki, dystrybucji, jak i lekkiej produkcji. Panattoni Park Łódź-Pabianice przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent. W inwestycji zastosowane zostaną rozwiązania z zakresu oszczędności wody i energii. Ponadto powstaną zielone strefy z pocket parkami, a pomieszczenia biurowe zostaną przebadane pod kątem akustyki oraz przejdą analizę komfortu termicznego, a dla realizacji został przygotowany plan jakości powietrza.