Panattoni, najaktywniejszy deweloper powierzchni przemysłowych na świecie, już zrealizowało ok. 230 000 m kw. powierzchni dla Grupy H&M o bardzo wysokim standardzie ekologicznym, a w tym roku deweloper dostarczy kolejne 82 000 m kw. w regionie Poznania. Panattoni uzyska certyfikację środowiskową metodą BREEAM co najmniej na poziomie Excellent. Obiekt wesprze e-commerce Grupy H&M.

Panattoni dostarczy 82 000 m kw. i uzyska co najmniej BREEAM Excellent

Panattoni i Grupa H&M zmieniają branżę nieruchomości przemysłowych

W lutym br. deweloper ruszył z kolejną zieloną realizacją dla Grupy H&M. Obiekt o powierzchni 82 000 m kw. zostanie dostarczony w październiku br. w ramach Panattoni Park Poznań A2 i pozwoli wesprzeć e-commerce przedsiębiorstwa. Firma planuje uzyskanie certyfikacji BREEAM co najmniej na poziomie Excellent. Obiekt dla Grupy H&M, podobnie jak poprzednie realizacje, powstanie bez użycia PCV, a deweloper przystosuje dach pod instalację fotowoltaiczną, której moc wyniesie 700 kWp. Ponadto najemca skorzysta ze zwiększonej liczby świetlików, systemu BMS czy inteligentnego oświetlenia. W zakresie oszczędności wody Panattoni przygotuje m.in. system odzyskiwania deszczówki. Na terenie inwestycji powstanie także stacja uzdatniania wody pitnej, a ścieki bytowe będą odprowadzane do biologicznych oczyszczalni ścieków.

W obiekcie zatrudnienie znajdzie spora grupa pracowników dla których przewidziano liczne udogodnienia. Będą mogli skorzystać m.in. z ładowarek dla samochodów elektrycznych, infrastruktury dla rowerzystów, siłowni oraz tarasu zewnętrznego, boiska do siatkówki, toru do gry w boule czy centralnej instalacji wody pitnej w biurze.

Jeszcze w tym roku powierzchnia dostarczona przez Panattoni dla Grupy H&M w Polsce przekroczy 300 000 m kw., a każdy kolejny metr to cegiełka dołożona do zielonej rewolucji w całej branży. Obiekty powstające bez PCV, wykorzystujące OZE, a także liczne rozwiązania z zakresu energo- i wodooszczędności to kamienie milowe dla zrównoważonego budownictwa i przykład dla całego sektora, w jak wielu aspektach inwestycja może być ekologiczna – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

"Bliska współpraca z Panattoni była zdominowana przez profesjonalną, merytoryczną i zorientowaną na cel interakcję. Handel detaliczny odzieżą to ciągle zmieniający się biznes, a ten projekt ma najlepsze warunki do dalszego wzmocnienia i wzrostu konkurencyjności procesu dystrybucji, przyszłego rozwoju i wzrostu Grupy H&M" - mówi Michael Schulz, Regional Manager East Europe Logistics w Grupie H&M.

Współpraca w zielonych barwach

Współpraca Panattoni z Grupą H&M – szwedzkim gigantem odzieżowym, działającym na 75 rynkach w skali całego globu – trwa niemal od początku działalności dewelopera w Europie, a wszystkie dotychczasowe realizacje stanowią przykład zrównoważonych obiektów o bardzo wysokim standardzie. Pierwszy z obiektów dostarczonych przez Panattoni, rozpoczęty w 2006 roku, zajął ostatecznie 82 000 m kw. Na dachu inwestycji zainstalowano panele słoneczne do ogrzewania wody, deweloper zwiększył dostęp światła dziennego, a także stworzył system odzyskiwania wody deszczowej. Co jednak najważniejsze - wśród materiałów wykorzystywanych do budowy hali nie mogło być PCV ani styropianu.