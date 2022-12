Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, już na początku 2023 r. dostarczy 21 000 m kw. dla Trivium Packaging – globalnego producenta opakowań metalowych. Będzie to największa ukończona realizacja dla jednego klienta w krakowskim portfolio dewelopera. Panattoni Park Kraków North stanie się również referencyjnym zakładem produkcyjnym najemcy w tej części świata.

Panattoni na kończy realizację zakładu produkcyjnego dla Trivium Packaging /fot. mat.pras

Trivium Packaging – globalny producent opakowań metalowych

Coraz aktywniej w regionie krakowskim. Panattoni w najbliższych miesiącach przekroczy ćwierć miliona m kw. w regionie stolicy małopolski. Jedną z kluczowych inwestycji dewelopera jest Panattoni Park Kraków North, który docelowo osiągnie 55 000 m kw. Całość zostanie oddana do użytku w połowie 2023 r. Już na początku roku zostanie ukończony pierwszy budynek o powierzchni 30 000 m kw., w którym 21 000 m kw. zajmie Trivium Packaging – globalny producent opakowań metalowych, posiadający ponad 60 zakładów produkcyjnych na pięciu kontynentach. Do małopolskiego obiektu przedsiębiorstwo przenosi funkcjonującą już produkcję opakowań chemicznych. W obiekcie prowadzone będą realizowane również procesy lakierowania i pakowania. Z Panattoni Park Kraków North firma obsłuży rynek polski oraz liczne rynki europejskie.

Obiekt energooszczędny

Krakowski zakład będzie referencyjnym w europejskim portfolio Trivium Packaging. Inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wysokim standardem zrównoważonego budownictwa i uzyska certyfikację środowiskową na poziomie Excellent, zapewniając znaczną redukcję wykorzystania energii, wody oraz emisji CO2. Dostarczając nowoczesny i ekologiczny obiekt Panattoni doskonale wpisuje się w politykę najemcy: „Circularity Champion”. Jednym z jej filarów jest współpraca z podmiotami troszczącymi się o cyrkularność i oszczędność zasobów. To jeden z kluczowych aspektów koncepcji zrównoważonego rozwoju „Go Earthwise with Panattoni”.

Realizacja dla Trivium Packaging jest wyjątkowa zarówno dla nas, jak i dla klienta. My umacniamy swoją pozycją na rynku krakowskim, a także potwierdzamy ogromny potencjał regionu dla międzynarodowej działalności. Klient dzięki ogromnemu doświadczeniu naszego zespołu otrzyma obiekt wyjątkowy, spełniający zaostrzone wymagania, a także technologicznie zaawansowany, pozwalający optymalizować operacje i zwiększać wolumeny. To pierwszy najem Panattoni w regionie przekraczający 20 000 m kw., ale możemy zapowiedzieć, że rekord zostanie pobity już niedługo – mówi Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Korzystna lokalizacja dla fabryki opakowań metalowych

Atrakcyjne położenie Panattoni Park Kraków North jest jednym z kluczowych argumentów, które zdecydowały o wyborze tej lokalizacji przez Trivium Packaging. Kompleks powstaje w pobliżu trasy europejskiej E77. Ponadto w promieniu niecałych 100 km znajdują się dwa międzynarodowe porty lotnicze – Kraków-Balice oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Dla działalności na terenie Polski kluczowa jest bliskość drogi ekspresowej S7 - która docelowo biec będzie z Gdańska niemalże do południowej granicy, a także drogi krajowej nr 44, która łączy Kraków m.in. ze Śląskiem.

Panattoni Park Kraków North zajmie ok. 55 000 m kw., a blisko 50 000 m kw. już zostało wynajęte. W połowie 2023 roku deweloper dostarczy drugi i ostatni budynek kompleksu, który zostanie w całości objęty przez jednego najemcę. Popyt na powierzchnię w ramach parku napędza doskonała lokalizacja jak i możliwość elastycznego dopasowania do branży klienta. Przestrzeń może zostać przygotowana pod potencjalną działalność przedstawicieli dziesiątek branż, w tym logistyki, automotive, czy FMCG. Odpowiednie zaprojektowanie obiektów pozwala na dostosowanie ich do procesów magazynowania, produkcji czy logistyki żywności.