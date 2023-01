Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych, odpowiada na niesłabnący popyt w regionie warszawskim. Deweloper zakupił ponad 4 ha gruntu i wkrótce rozpocznie budowę Panattoni Park Warsaw South III Piaseczno, realizując od razu całą powierzchnię – ok. 20 000 m kw. Inwestycja powstanie w pobliżu drogi ekspresowej S7 oraz węzła Janki - łączącego Drogę Krajową nr 7 i trasę ekspresową S8.

Panattoni kupuje grunty w okolicy Piaseczna /fot. mat.pras.

Region warszawski w ocenie Panattoni

Region Warszawy w III kw. 2022 r. był najatrakcyjniejszym w kraju rynkiem pod względem popytu na powierzchnię przemysłową – w tym okresie wynajęte zostało ponad 320 000 m kw. Do rozwoju regionu przyczynia się Panattoni, które dostarczyło tu łącznie już ponad 2 mln m kw. i cały czas potwierdza jego potencjał, szczególnie dla operacji logistycznych. W ostatnich miesiącach deweloper m.in. podpisał dwie duże umowy na realizacje w Radzyminie – 50 000 m kw. dla Poczty Polskiej oraz 30 000 m kw. dla Esa Logistika. Ponadto z obiektu w ramach Panattoni Park Pruszków zaczął korzystać Hart Logistics, a w kwietniu 2023 roku na powierzchni 25 000 m kw. w Panattoni Park Warsaw West rozpocznie działalność DTW Logistics.

Inwestycja Panattoni w okolicy Piaseczna

Kolejna realizacja powstanie w okolicy Piaseczna, gdzie deweloper zakupił ponad 4 ha gruntu i dostarczy Panattoni Park Warsaw South III Piaseczno o powierzchni 20 000 m kw. Proces budowy zostanie rozpoczęty w najbliższych miesiącach. Inwestycja zostanie wyposażona też w system automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych oraz instalację tryskaczową ESFR zgodną z wytycznymi normy NFPA.

Pomimo wysokiej inflacji i niepewnych czasów dla biznesu, spodziewamy się nieustannie dużego popytu na powierzchnię przemysłową ze strony branży logistycznej, a rynek warszawski będzie motorem napędowym. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, nabywamy kolejne grunty w strategicznych lokalizacjach. Panattoni Park Warsaw South III Piaseczno to inwestycja o ogromnym potencjale do działalności zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Dzięki położeniu blisko węzła Janki zapewni doskonałe połączenia drogowe we wszystkich kierunkach – mówi Michał Samborski, Development Director w Panattoni.

Certyfikacja BREEAM

Lokalizacja Panattoni Park Warsaw South III Piaseczno w pobliżu Tras Ekspresowych S7 i S8 pozwoli sprawnie dotrzeć między innymi do Gdańska i Krakowa oraz dalej do granicy południowej, a także do Białystoku, Łodzi czy Wrocławia.

Inwestycja wyposażona będzie w szereg zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Najemcy skorzystają m.in. wodooszczędnej armatury sanitarnej, czujników zmierzchu dla oświetlenia zewnętrznego czy systemów inteligentnego zarządzania energią. Ponadto pomieszczenia biurowe zostaną zbadane pod kątem oświetlenia światłem naturalnym, akustyki oraz komfortu termicznego, a wentylacja mechaniczna dzięki wysokiej klasy filtrom pozwoli zminimalizować stężenie zanieczyszczeń w budynku. Ponadto Panattoni wykona nasadzenia drzew i krzewów oraz łąk kwietnych, a także dostarczy ławki z ekologicznych materiałów oraz domki dla bezkręgowców, owadów, ptaków i płazów. Pracownicy skorzystają z infrastruktury dla rowerzystów, miejsc parkingowych pod car-sharing oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych.