Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, na koniec trzeciego kwartału tego roku miał blisko 6 mln m kw. powierzchni przemysłowej z certyfikatem. Z tego ok. pół miliona, w 12 lokalizacjach, uzyskało certyfikat w systemie BREEAM na poziomie Excellent, który obecnie jest standardem u dewelopera. Na ocenę środowiskową czeka kolejne 4,6 mln m kw.

Panattoni miało w portfolio na koniec września blisko 6 milionów m kw.

Budownictwo ekologiczne stało się jednym z głównych trendów

Budownictwo ekologiczne w sektorze przemysłowym przestało być niszowym trendem, a stało się jednym z najważniejszych kierunków rozwoju branży. W Polsce znajduje się obecnie ponad 28 mln m kw. powierzchni, a blisko połowa przeszła certyfikację środowiskową. Ponadto 70 procent certyfikacji zostało wykonanych w ostatnich 3 latach. Zmiany napędza Panattoni, które tylko w Polsce certyfikowało blisko 6 mln m kw. powierzchni, z czego ponad pół miliona uzyskało poziom Excellent – najwyższy obecnie w kraju – który od ponad roku jest częścią standardu dewelopera.

Jeszcze kilka lat temu niewielu deweloperów certyfikowało swoje inwestycje, dzisiaj w branży jest to „must have”. W kontekście taksonomii i inwestycji w zrównoważone budownictwo, jasno określone zasady certyfikacji pełnią niejako rolę latarni morskiej dla klientów, funduszy i inwestorów na rynku nieruchomości. Certyfikowane budynki pozwalają określić ich efektywność energetyczną, wkład w zmniejszenie śladu węglowego, zachowanie bioróżnorodności, czy sprawy społeczne dotyczące warunków i komfortu pracy w tych obiektach. Te kwestie leżą w zainteresowaniu wszystkich klientów, realizujących swoje strategie ESG i są umieszczane w ich raportach pozafinansowych – mówi Emilia Dębowska, Sustainability Director w Panattoni.

W kierunku większej efektywności firmy

Obiekty Panattoni charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną - stosowane w nich technologie pozwalają na zmniejszenie poboru mocy do 60 proc. i oszczędność rzędu 50 proc. w zakresie zużywanej energii. Deweloper stawia na szeroką gamę rozwiązań – począwszy od zwiększenia izolacyjności przegród, wykorzystania oświetlenia LED, przez odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, rekupatory powietrza i pompy ciepła, po kompleksowe systemy olicznikowania i zaawansowane systemy BMS. W certyfikowanych obiektach Panattoni średnio o połowę niższe jest też zużycie wody – efekt stosowania nowoczesnych systemów detekcji wycieków, wodoszczelnych armatur, instalacji wody deszczowej czy szarej. Inwestycje zasilane są zieloną energią, a deweloper w standardzie wzmacnia ich dachy pod instalacje fotowoltaiczne. Wspiera również recykling infrastruktury wytwarzającej zieloną energię, wyposażając swoje realizacje w meble wykonane ze zużytych turbin wiatrowych.

Dbałość o użytkowników i bioróżnorodność

Certyfikowane obiekty uwzględniają szereg udogodnień dla użytkowników, jak zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, czy odpowiedniej ilości światła dziennego i komfortu termicznego. Wokół powstają strefy relaksu z ekologicznymi meblami, siłowniami plenerowymi i boiskami. Deweloper wprowadza też ścieżki i parkingi rowerowe z przebieralniami i prysznicami dla rowerzystów, miejsca do ładowania samochodów elektrycznych orazplatformę do „car-sharing”.

Innym wyróżnikiem obiektów Panattoni jest dbałość o ekosystemy. W pobliżu inwestycji wyrastają ogrody, łąki kwietne i trawniki niewymagające koszenia. Wykorzystanie lokalnych gatunków roślinności zmniejsza zapotrzebowanie na wodę do podlewania. Powstają siedliska dla gatunków chronionych, m.in. domki dla bezkręgowców i ptaków, budki dla jeży i ule. Przez ostatni rok Panattoni zasadziło w sumie ok. 6 000 drzew oraz 60 000 krzewów i traw ozdobnych. W tym roku planuje stworzyć 100 kolejnych zielonych stref rekreacji. Wysianych zostanie również 60 000 m kw. łąk kwietnych, a także pojawi się ponad 70 nowych hoteli dla owadów.

Obiekty, które uzyskały Certyfikację BREEAM na Poziomie Excellent

Certyfikację BREEAM na Poziomie Excellent uzyskały do tej pory obiekty w 12 lokalizacjach. Są to m.in. BTS DHL/Zalando w Żernikach pod Poznaniem (ok. 108 000 m kw.), BTS Świebodzin dla Amazona (203 500 m kw.) czy BTS Action w Tychach (ok. 61 000 m kw.). Ponadto „Excellent” uzyskały budynki w ramach: Panattoni park Nadarzyn (50 000 m kw.), Panattoni Park Konotopa III (28 000 m kw.), Panattoni Park Sosnowiec I (blisko 32 000 m kw. - pierwszy w Polsce obiekt certyfikowany na poziomie Excellent) czy Panattoni Park Tricity South II, którego hala otrzymała maksymalną ocenę – 100 proc. – za rozwiązania w kategorii „Woda”.

Deweloper wciąż prowadzi procesy dla obiektów o łącznej powierzchni 4,6 mln m kw., a poprzeczka idzie w górę, gdyż Panattoni jest w trakcie pozyskiwania certyfikatu na najwyższym poziomie - Outstanding - dla jednego z najnowszych projektów.